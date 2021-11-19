أنقرة تفرج عن جاسوسين إسرائيليين صورا مقر إقامة أردوغان

أفرجت تركيا اليوم الخميس عن مستوطنين إسرائيليين متزوجين كانت احتجزتهما بتهمة التجسس بعد القبض عليهما وهما يلتقطان صورا لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارة لإسطنبول.

موقع تابناك الإخباري_وأرسلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبعوثا إلى تركيا للعمل على إطلاق سراح جاسوسيها.

وقال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد في بيان مشترك "في ختام جهود مشتركة مع السلطات التركية، تم الإفراج عن الزوجين موردي ونتالي أوكنين من السجن وهما في طريق عودتهما".

وأضافا "نشكر الرئيس التركي وحكومته على تعاونهم ونتطلع إلى عودة الزوجين إلى الوطن".

وأمرت محكمة تركية بالقبض على الزوجين الإسرائيليين يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في تهم تجسس تتعلق بالتقاطهما صورا لمقر إقامة أردوغان من برج تشامليجا للاتصالات في إسطنبول الذي يضم مواقع لمشاهدة المدينة.

وأخطر أحد الموظفين الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صورا للمقر من مطعم البرج.

واعتقل مواطن تركي كان مع الزوجين أيضا بتهمة التجسس السياسي والعسكري.