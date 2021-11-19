أول ظهور علني للملكة إليزابيث الثانية منذ قضائها ليلة في المستشفى

قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يوم الأربعاء إن والدته الملكة إليزابيث "بصحة جيدة"، لكن الأمور لم تعد يسيرة بالنسبة لها كما كانت من قبل كونها في الخامسة والتسعين.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال زيارة للأردن "شكراً جزيلاً، إنها في صحة جيدة. لكن عندما تبلغ الخامسة والتسعين لا يكون الأمر سهلاً مثلما كان من قبل".

والتقطت مشاهد وصور للملكة إليزابيث، التي أصبحت حالتها الصحية محل اهتمام بعدما تغيبت عن حضور قداس يوم الذكرى، وهي واقفة وتبتسم يوم الأربعاء في أول ظهور علني لها منذ قضائها ليلة في المستشفى.

وأمضت الملكة ليلة في المستشفى لأول مرة منذ أعوام في الشهر الماضي لإجراء ما وصفه قصر باكنغهام "بفحوصات مبدئية" لعلة غير محددة، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

وألغت الملكة مشاركتها في مراسم يوم الذكرى في لندن يوم الأحد بعد إصابتها بألم في الظهر، قال مصدر في القصر إنه غير مرتبط بالحالة التي نصحها الأطباء بالراحة بسببها ووصف الأمر بأنه مصادفة مؤسفة.

لكنها عادت إلى ممارسة مهامها في قصر وندسور، مقر إقامتها، يوم الأربعاء حيث جرى تصويرها وهي تتحدث مع نيكولاس كارتر رئيس أركان الجيش البريطاني الذي من المقرر أن يتقاعد من منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

كان آخر ظهور علني للملكة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر خلال حفل استقبال أقامته في قلعة وندسور لعدد من كبار قادة الأعمال من أصحاب المليارات.