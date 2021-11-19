الجبهة الشعبية: إستقبال حاخام يهودي في السعودية يعتبر ضمن إطار التطبيع

أكدت الجبهة الشعبية أن "إستقبال السعودية للحاخام الإسرائيلي يسرائيل هرتسوج، هو ضمن إطار التطبيع الذي تمارسه الدول العربية ومن ضمنه النظام السعودي الذي لا يمثل موقف الشعب السعودي عامة".

أضاف القيادي في الجبهة الشعبية نادر غبن في تصريح لتابناك أن "الانظمة المطبّعة الى زوال، والتطبيع سيزول عبر هبّة الامة العربية والشعبية وتوحيد قوى المقاومة الوطنية أمام التطبيع العربي المعلن أمام اعين وجميع وسائل الاعلام".

وكان الحاخام الإسرائيلي- الأمريكي "يسرائيل هرتسوج لاقى ترحيبا لافتا في زيارته مؤخرا الى السعودية، وأعرب عن أمله بأن يعين رسميا كأول "حاخام" بالمملكة، زاعما أن ما يقوم به ليس له أية علاقة بأي اتفاق محتمل إسرائيلي - سعودي.