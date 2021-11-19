خطيبة الأسير الشهيد سامي العمور تبكيه بحرقة: إنتظرته طوال سنوات على أمل تحرره

بكت خطيبة الأسير الشهيد سامي العمور بحرقة خطيبها، بعد أن قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

موقع تابناك الإخباري_وقالت خطيبة الاسير إنها كانت تنتظر طوال السنوات الماضية على أمل تحرره.

وقد ارتقى العمور شهيدًا نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حيث يُعاني الأسير العمور من مشكلة خُلقية في القلب تفاقمت جرّاء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحيّ، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله.

وبارتقاء الشهيد العمور، يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 227 شهيدًا منذ عام 1967، منهم 72 أسيرًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، علمًا أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين سبعة شهداء في سجون الاحتلال قبل ارتقاء الشهيد العمور اليوم.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر نحو 4650 أسيرًا منهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً.