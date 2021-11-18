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الأدب المقاوم يحتفي بيوم الشهيد باصدار 12 كتاباً جديداً

رمز الخبر: ۶۰۳۷۹
تأريخ النشر: 18 November 2021

الأدب المقاوم يحتفي بيوم الشهيد باصدار 12 كتاباً جديداً

 

موقع تابناك الإخباري_اطلقت وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للفنون ــ رسالات وجمعية إحياء التراث المقاوم، 12 إصداراً جديداً في مجال الأدب المقاوم وسيَر الشهداء، في احتفال اقامته في المركز الثقافي لبلدية الغبيري (مسرح رسالات) برعاية وحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفي الدين، وذلك ضمن فعاليات يوم الشهيد الذي يتم احياؤه في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

تشمل الإصدارات عناوين عدّة منوّعة، وهي:
- وانحسر الرمل (كتّاب من لبنان وسوريا وإيران)
- قلبٌ هوى مرَّتين لغيداء ماجد
- العَصا الرابعة (كتّاب من لبنان وسوريا وإيران)
- قالها محمود لعبد القدّوس الأمين
- التاسعة إلا ربعاً وسليماني وجرحي لرقيّة كريمي
- إبقَ معي، ومخرّب 5017 لسلام مزرعاني
- درويش وطواف الليل لملاك عباس،
- شرفة فاطمة لريمة راعي
- تحت ظلال الزيتون لهلا ضاهر.

واكد مسؤول ملف ادب المقاومة في وحدة الانشطة الاعلامية سديف حمادة ان الاصدارات لم تتوقف عند مرحلة زمنية معينة، فهي بدأت مع زمن بداية المقاومة، وصولاً الى معركة الدفاع المقدّسة، وهذه الاصدارات تناولت اكثر من ساحة في الجنوب اللبناني وايضاً في سوريا والعراق وفي فلسطين.

واشار حمادة ان هذه الاصدارات لم تقتصر فقط على شخصيات لبنانية، إنما ايضاً تناولت شخصيات مقاومة اخرى، في مقدمتهم الشهيد قاسم سليماني، عبر مجموعة قصصية اسمها سليماني وجرحي كتبتها باللغة العربية الكاتبة الايرانية رقيّة كريمي، وقد فازت هذه المجموعة بالمرتبة الاولى في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد مسؤول ملف ادب المقاومة في وحدة الانشطة الاعلامية أن الغاية من هذه الاصدارات القول للغرب الذي الاحتلال ولّى زمانه حتى الاحتلال الثقافي نحن الغيناه والآن نواجه اي مد ينال من امتنا.

 

         

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الأدب المقاوم يحتفي بيوم الشهيد باصدار 12 كتاباً جديداً
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