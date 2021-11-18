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الموت يغيب نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان بعد صراع مع المرض

توفي نقيب الفنانين في سوريا الفنان زهير رمضان مساء اليوم الاربعاء، متأثرًا بإصابته بمرض فيروسي في الرئة.
رمز الخبر: ۶۰۳۷۶
تأريخ النشر: 18 November 2021

موقع تابناك الإخباري_ونعت نقابة الفنانين في سوريا وفاة نقيب الفنانين السوريين الفنان زهير رمضان متأثراً بمرضه.

وعن عمر يناهز 61 عاماً، غيّب الموت نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، بعدما سرت شائعة وفاته قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى رداً من النقابة نفت فيه الأنباء المتداولة حول موت رمضان، لكنها أكدت في الوقت نفسه تدهور صحته بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد منعه من الظهور في الآونة الأخيرة.

وأضافت النقابة في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، أن رمضان "يعتذر من الجميع عن المراسلة أو الاتصال أو الزيارة ..التزاماً بتوجيهات الأطباء. متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية".

رمضان المولود في اللاذقية عام 1960، من خريجي "المعهد العالي للفنون المسرحية"، بدأ رحلته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، وأثارت مواقفه حول قضايا عدة في السنوات الماضية، الكثير من الجدل.

وشارك رمضان في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية بدءاً من فيلم "ليالي ابن آوى" ثم "رسائل شفهية" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري، وصولاً إلى مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه شخصية رئيس المخفر "أبو جودت".

وعرف الجمهور العربي رمضان من خلال أشهر الأعمال الكوميدية وهو مسلسل "ضيعة ضايعة" للمخرج الليث حجو، أدى دور مختار ضيعة "أم الطنافس الفوقا" عبد السلام بيسة.

يذكر أن زهير رمضان انتخب نقيباً لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه للمنصب نفسه في حزيران/يونيو 2020.

     

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الموت يغيب نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان بعد صراع مع المرض
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