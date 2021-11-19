النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۹۴مشاهدات
‍ پ

السيد صفي الدين: ثقافة ولاية الفقية لها فضل على اللبنانيين لأنها أعادت لبنان عزيزا حرا

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إنَّ: "بعض اللبنانيين يتبجّحون بكلّ وقاحة إلى حدِّ أن يقولوا أنَّ ثقافتنا لا تشبه ثقافة لبنان تاريخيًا".
رمز الخبر: ۶۰۳۷۵
تأريخ النشر: 18 November 2021

موقع تابناك الإخباري_واكد السيد صفي الدين أنَّ إذا كان البعض يعتبر أنَّ تاريخ لبنان يرتبط بثقافة الذلِّ والهوان والانهزام والخضوع للذلّ والمال، وثقافة "أمرك يا أمير وأمرك يا ملك" فلا يشبهنا هذا التاريخ على الإطلاق.

وخلال إطلاق باقة من الإصدارات الأدبية في سِيَر الشهداء وأدب المقاومة، أشار السيد صفي الدين إلى أنَّنا ننتمي للثقافة الوطنية الأصيلة التي تنتمي لتاريخٍ وطنيٍ في احترام وتقدير وتعظيم للانسان.

وسأل: "ألم تقولوا في ادعاءاتكم أنَّ لبنان هو بلد التّنوع الثّقافي؟ إذًا لماذا ضاق البعض ذرعًا بثقافتنا التي حرَّرت وأعزّت، وقامت بتجربة لم تقُم بها أي مقاومة في التاريخ حينما عفت عن الذين قتلونا وعذبونا بالسّجون وهدّدوا وجودنا؟"

وأوضح بالقول أنَّ "هذه الثّقافة هي من إسلامنا الأصيل وتعلّمناها من اتّباعنا الصادق للولي الفقية"، مبيّنًا أنَّ ثقافة ولاية الفقية لها فضل على كلّ اللّبنانيين لأنّها أعادت لبنان بلدًا عزيزًا حرًا كريمًا عزيزًا.

وتابع: "هم يقدِّمون هذه الثقافة على أنّها ثقافة النّقيض وهي ليست كذلك، هذه ثقافة المحبة والمودّة والتّضحية والإيثار من أجل الآخر، والتّحمل والصبر والبصيرة من أجل الآخر"، معتبرًا أنَّه ليس العيب في ثقافتنا بل العيب في المصالح التي أعمت قلوب نخبٍ ومثقفين في بلدنا.

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله رأى أنَّ الخراب الذي حلّ بلبنان خلال الـ 30 عامًا الماضية ليس مرتبطًا فقط بالمنظومة المالية والاقتصادية والادارة السياسية والمالية الخاطئة والفاسدة، رغم أنَّ له دور كبير، ولكن دخلت إلينا ثقافة الأمراء والملوك والإنصياع للمال ولمن يملك المال.

كما لفت إلى أنَّ ثقافة الملوك والأمراء أطاحت بالنّفوس والقيم وبالحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل، واختلط كلٍ شيء بالمال وأصبح عبيد المال هم الذين يحكمون ويتحكمون وهذا أسوأ ما شهده لبنان، سائلًا المُدافعين عن الملوك والأمراء"لو أن هؤلاء لا يملكون مالًا هل كنتم احترمتموهم إلى هذا الحد؟".

وشدَّد السيد صفي الدين على أنَّنا في المقابل قدَّمنا ثقافة الكرامة وعدم الاستسلام والإنهزام والضّعف أمام كلّ هؤلاء وما زلنا وسنبقى على هذه الثقافة، مؤكّدًا أنَّ أحد أوجه العظمة في مقاومتنا هو هذا البُعد الثقافي.

وقال: "بعد هزيمة العدو عام 2006 بدأت مراكز الدراسات الاسرائيلية والأمريكية تفتش عن أسرار قوّة هذه المقاومة رغم أنَّ العالم بأجمعه تظافر بالقوْة والإعلام والحرب النفسية والسّلاح من أجل القضاء على هذه المقاومة، ولكنها انتصرت وهزمتنهم".

وأضاف "بعضهم وصل إلى أنّ أعظم ما في هذه المقاومة هو ثقافتها فبدأوا باستهدافها ويركزون على خصوصايتها وعلى عناصر القوة فيها وكل العناصر فيها قوية ومتينة"، مبينًا أنَّ "ما نشهده اليوم في لبنان هو أحد أوجه هذه الحملات الثقافية والإعلامية السياسية والنّفسية التي تستهدف هذا المجتمع المقاوم وهذه البيئة وهذه الثقافة الأصيلة العميقة والمنتشرة".

وأكَّد أنَّه "مهما فعلوا لن يتمكّنوا من إحاطة هذه الثقافة أو تطويقها أو خنقها بل على العكس كلّما ازداد ضغطهم ازدادت تأصلًا وقوةً ومنعةً وهذه من خصائص ثقافتنا".

وأردف السيد صفي الدين: "ثقافتنا بانتمائنا الحسيني، وهي ثقافة الانسان الكريم والحر الذي لا يقبل أن يعيش ذليلًا ومهانًا، هي ثقافة الإمام الحسين (ع) الذي علّمنا وربّانا بدمه ومن معه كيف نعيش حياة الكرامة والعزّ".

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اختتام مناورة إسرائيلية جديدة تحاكي حربا مع حزب الله مع فتح جبهتي سوريا وغزة
السلطات الصحية تسجل 8 إصابات محلية العدوى بكورونا وصفر فيات
موسكو تختبر بنجاح صاروخ تسيركون فرط الصوتي
واشنطن تنضم للمحادثات بشأن اتفاقية عالمية تهدف للحد من التلوث الناجم عن البلاستيك
زيارة للأمير تشارلز يُناقش فيها المناخ والتعايش بين الأديان
حريق لوحة التصويت أمام أحد النواب في البرلمان
رئيس الوزراء يعرب عن قلقه من احتمال إيقاف مخطط التعايش مع كورونا
اتفاقية بين الإمارات و"إسرائيل" لصناعة سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين ويمني
الخارجية تصف بيان الترويكا الأوروبية وأمريكا ودول خليجية حول إيران معاد ولا يستحق الرد عليه
سيف الإسلام القذافي يدعو الليبيين إلى المشاركة بالمشروع الوطني التصالحي
القوات المسلحة: العدوان يشن 65 غارة جوية على عدد من المحافظات في تصعيد كبير سيكون له عواقب وخيمة
اشتية يدعو النرويجيين إلى مساعدة الشعب الفلسطيني
منتفعو الشؤون الاجتماعية يطالبون بدفع مستحقاتهم
أسترازينيكا تطرح عقارًا يحمي من كورونا بنسبة 83 % لمدة 6 أشهر
السيد صفي الدين: ثقافة ولاية الفقية لها فضل على اللبنانيين لأنها أعادت لبنان عزيزا حرا
خطيبة الأسير الشهيد سامي العمور تبكيه بحرقة: إنتظرته طوال سنوات على أمل تحرره
إيران ومنظمات دولية تبني 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة
مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية
تشييع جثمان الفنان زهير رمضان في دمشق
الأدب المقاوم يحتفي بيوم الشهيد باصدار 12 كتاباً جديداً
بالترهيب والتهديد.. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في رأس العامود بالقدس
اشتية يطلب من نظيره النرويجي الانخراط في العملية السياسية لحماية حل الدولتين
الملك عبدالله يوجه بوضع استراتيجية للتعامل مع قطاع المياه
وزير التربية يبحث مع السفير الإيراني بصنعاء علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد التعليمي
عباس يشكو لسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: الممارسات الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين
من روسيا إلى الشعب السوري معًا باسم السلام.. أمسية موسيقية وغنائية روسية بدار الأسد
جلسة حوارية حول الحرب الإعلامية على سوريا ضمن برنامج الاجتماع السوري - الروسي المشترك
تصعيد في دموية القمع مع عزل الجيش للسودانيين عن العالم
غازبروم الروسية تعتزم امتلاك شركة ألمانية في مسعى لاستئناف مشروع نورد ستريم 2