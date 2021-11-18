مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية

منح مهاجرون في بيلاروسيا المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية.

وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية بيلتا إن حرس الحدود بدأوا في نقل بعض المهاجرين إلى مركز استقبال بعيدًا عن الحدود.

بدوره، حرس الحدود البيلاروسي والبولندي قال، إن حوالي 2000 مهاجر لا يزالون عند السياج.

والثلاثاء، اندلعت مواجهات بين الأمن البولندي ومهاجرين غير شرعيين يطلبون اللجوء، بعد أن حاولوا اجتياز الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

واستخدمت الشرطة البولندية الغاز المدمع وخراطيم المياه لمنع اللاجئين من اجتياز السياج الحدودي، موضحا أن السلطات دفعت بتعزيزات أمنية إلى الحدود. ولم تتدخل قوات الأمن في بيلاروسيا لمنع طالبي اللجوء من التقدم نحو السياج.

وفي وقت لاحق، عاد الهدوء إلى المعبر الحدودي، فيما تمت إعادة بعض اللاجئين الذين تمكنوا من عبور الحدود بدون أن يتعرضوا لمساءلات قانونية أو اعتقالات.

وفي وقت سابق من صباح أمس الثلاثاء، أطلق حرس الحدود البولنديون تحذيرات عبر مكبرات الصوت عند معبر بروسغي البيلاروسي، وقالوا للاجئين المحتشدين "انتبهوا، العبور غير القانوني للحدود ممنوع، قد تتعرضون لملاحقات جزائية".