حماس تنعى شهيدها "أبو عصب": قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها عمر إبراهيم أبو عصب (16 عامًا)، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وقالت حماس في بيانها، "لقد قدم الشهيد أبو عصب نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة، وهو الذي عاش في القدس ورأى الإجرام الصهيوني ضد البشر والحجر والمقدسات".

وأضاف البيان، "إننا إذ نحيي العملية البطولية، لنؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يعيث في قدسنا فسادًا وتدنيسًا للمسجد الأقصى المبارك، وهدمًا للبيوت، وتهجيرًا لأهلنا في أحياء سلوان والشيخ جرّاح، دون رد على هذه الجريمة".

وأكدت حماس في بيانها أن هذه العملية هي تأكيد على تمسك شعبنا بخيار المقاومة، وإيمانه بأنها السبيل لاستعادة حقوقه المسلوبة.

وختمت حماس بيانها قائلة، "إن المقاومة في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، والتي قدمت خلال الفترة القليلة الماضية ثلة من أبنائها الميامين، في العمليات والاشتباكات المسلحة، ستستمر بكل قوة حتى دحر الاحتلال الغاصب".