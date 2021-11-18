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11 قتيلا خلال تظاهرات منددة بالانقلاب العسكري

أعلنت لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للحكم المدني في السودان عن سقوط ستة قتلى جدد خلال يوم شهدت تظاهرات ضدّ الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
رمز الخبر: ۶۰۳۶۶
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وكانت اللجنة قالت سابقاً إن خمسة متظاهرين مناهضين للانقلاب قتلوا في الخرطوم.

وقالت اللجنة في منشور سابق إن ثلاثة متظاهرين قتلوا "قبل قليل بالرصاص الحي من جراء قمع قوات الانقلاب (..) اثنان بمدينة بحري وواحد بأم درمان ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى خمسة".

وأضافت اللجنة أن هناك "عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة يجري معالجتها وحصرها". وأكدت اللجنة "سقوط عشرات الجرحى بالرصاص الحي، بعضهم في حالات حرجة" بينما تقول السلطات إن قوات الأمن لا تستخدم الرصاص الحي.

وخرج مئات السودانيين الأربعاء يتظاهرون في شوارع الخرطوم احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، وللمطالبة بحكم مدني.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق)، ما أدى الى سقوط جرحى في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الانترنت منذ 24 ساعة.

كما نشر ناشطون مقاطع فيديو على وسائل التواصل لمظاهرات تنادي بحرية الصحافة وهتافات ضد الانقلاب العسكري قالوا إنها صورت اليوم الأربعاء.

وقبيل بدء التظاهرات قطعت الاتصالات الهاتفية تماما في العاصمة السودانية، كما بقيت خدمة الإنترنت مقطوعة منذ يوم كامل. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد المدنيين" و "لا لحكم العسكر".

في السياق أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن السودان "سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة الشرعية للحكومة" التي تمت الاطاحة بها اثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة إفريقية "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها (...) إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية".

 

         

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