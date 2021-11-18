السفير الروسي يزور الكاظمي: موسكو تشيد بخطوات الحكومة في مجالات الإصلاح

نقل السفير الروسي لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، اليوم الأربعاء، إشادة القيادة الروسية بحكومة مصطفى الكاظمي في مجالات "الإصلاح".

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لكوتراشيف، حيث جرى تأكيد"حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما ثمن التنسيق الإيجابي بين البلدين في المحافل الدولية".

ونقل كوتراشيف، "تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البناء مع العراق".

كما أشاد سفير موسكو بـ"الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلا عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي".