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توقيع مذكرة تفاهم برلمانية مشتركة بين المنامة وإسلام آباد

وقعت باكستان والبحرين اليوم الأربعاء على مذكرة تفاهم ثنائية لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۰۳۶۴
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وجرت مراسم التوقيع على المذكرة بمقر البرلمان الباكستاني في إسلام آباد، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر، وعن الجانب البحريني رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل التي تزور باكستان حالياً.

وجاء التوقيع على المذكرة تلبية لرغبة مشتركة من الجمعية الوطنية الباكستانية ومجلس النواب البحريني انطلاقًا من علاقات الصداقة العريقة المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ونظرًا لما يمكن أن يمثله تعزيز التعاون بين المجلسين من دفعة متميزة على مستوى العمل المشترك بينهما في مختلف المجالات، وتوسعة التفاهمات في الأطر السياسية والبرلمانية.

وتنص مذكرة التفاهم على أهمية العمل على تطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك في شتى المجالات من أجل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والعمل معًا نحو تعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل، والابتكار، وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية بين الجانبين، وتعزيز التواصل بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة، والتعاون في شتى المجالات التي تخص الأمانتين العامتين لدى الجانبين، والعمل على تسهيل تبادل الوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن كل منهما.


         

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