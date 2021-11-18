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مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب

بحث وزير التجارة والصناعة الياباني كويشي هاجيودا مع ممثلة التجارة الأمريكية كاترين تاي، في العاصمة طوكيو، تخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات اليابان من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
رمز الخبر: ۶۰۳۶۳
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مسؤولون يابانيون، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يناقش هاجيودا مع تاي في أول زيارة له لليابان منذ توليه منصبه في آذار/مارس الماضي، كيفية تعزيز سلاسل التوريد الرئيسية.

وتأتي المحادثات بعد يومين من اجتماع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو وهاجيودا والاتفاق على بدء مفاوضات لحل الخلاف على الرسوم الجمركية.

وتفرض الولايات المتحدة رسومًا إضافية بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على واردات الألمنيوم منذ عام 2018، عندما أشارت إدارة ترامب إلى مخاطر الأمن القومي المحتملة بموجب سياستها الخارجية والتجارية.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنهت واشنطن نزاعًا مشابهًا مع الاتحاد الأوروبي، مما سمح باستيراد بعض الصلب والألمنيوم الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.

وسعت طوكيو مرارًا إلى تطبيع تجارة الصلب والألمنيوم مع عدم اتخاذ إجراءات مضادة، على عكس النهج الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي.

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مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب
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