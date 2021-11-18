حركتا حماس والجهاد الإسلامي تباركان العملية البطولية في القدس المحتلة

باركت حركت حماس والجاهد الاسلامي العملية البطولية في القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء والتي أدت إلى استشهاد المنفذ وإصابة جنديين إسرائيليين.

موقع تابناك الإخباري_وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صحفي، "نؤكد أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

وحيّت الحركة "الروح المقاتلة لشباب فلسطين الثائر، والذي سيبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن ينعم المحتل بالراحة أو الأمن ما دام يجثم على صدورنا ويدمر بيوتنا ويهجر أهلنا المرابطين".

وأضافت، "إن دماء الشهيد البطل صدام بني عودة، تتحول إلى نور يضيء درب المجاهدين والسائرين نحو القدس، ويدب الرعب في قلوب المحتلين، ويشعل النار تحت أقدام الغاصبين."

وختمت بيانها بالقول، "إن الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لن يثني أبطال شعبنا ورجاله الميامين ".

من جهتها، قالت حركة حماس "إن العملية الفدائية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود جيش الاحتلال الصهيوني، تأكيد جديد عن تواصل ثورة شعبنا ضد الاحتلال حتى كنس المحتل، وتعكس عجز المحتل على وقف انتفاضة شعبنا برغم كل سياسته الاجرامية".

وأضاف بيان حماس، "هذه العملية الفدائية وارتقاء منفذها شهيدًا، صورة من الصراع الكبير بين شعبنا ومقاومته وبين الاحتلال وهذه المعركة لن تنتهي إلا بانتصار شعبنا صاحب الأرض والحق والتاريخ."