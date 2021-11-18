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استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص مباشره صوبه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بزعم تنفيذ عملية طعن.
رمز الخبر: ۶۰۳۵۱
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابل من الرصاص اتجاه الشاب، وقامت بسحب جثته إلى جهة مجهولة، بواسطة إسعاف "إسرائيلي".

وقال شاهد عيان إن "عشرات من قوات الاحتلال طوقت المكان، ومنعت المواطنين من الاقتراب الحدث".

وحتى اللحظة لم يفيد الارتباط المدني الفلسطيني بارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة، ومن المقرر أن يصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة.

من جهته، ذكر الإعلام العبري، بوقوع إصابتين بين صفوف شرطة الاحتلال وصفت احدها بالمتوسطة وأخرى طفيفة، جراء تنفيذ عملية طعن بواسطة شاب.

وقالت القناة 12 العبرية، "أحد المصابين أصيب في ساقه ورأسه بعد تعرضه لعدة طعنات، وأصيب آخر في رأسه في عملية طعن في شارع حجاي قرب مدرسة عطيرت هكوهانيم".

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