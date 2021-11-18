13 مدنيا بين شهيد وجريح في انفجارين هزا العاصمة كابول

استشهد خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في تفجيرين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، أحدهما استهدف حافلة ركاب والآخر وقع في ميدان عام.

موقع تابناك الإخباري_وقال شهود عيان إن أربعة أشخاص استشهدوا وأصيب اثنان آخران اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف حافلة ركاب في منطقة دشت بارشي التي تسكنها أغلبية من الهزارة، غربي العاصمة الأفغانية، كابول.

وأوضح الشهود أن التفجير وقع جراء انفجار لغم مغناطيسي في حافلة ركاب.

وبعد دقائق من هذا الانفجار، وقع انفجار آخر في ميدان الشهيد بالعاصمة كابول، تلاه إطلاق نار، وخلف شهيدا وستة مصابين بينهم ثلاث سيدات.

وكتب المتحدث باسم الداخلية في حكومة حركة طالبان الأفغانية، سعيد خوستي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "مواطنا قتل وأصيب 6 آخرون، بينهم 3 سيدات، في انفجار لسيارة في منطقة نقاش، بالضاحية التاسعة".

والسبت الماضي، استشهد شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال شاهد عيان إن انفجارا وقع في منطقة مهتاب غولاي، بضاحية داشتي برشي، غربي العاصمة كابول، وتم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى.

وأكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مدنيا واحدا لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، جراء انفجار سيارة بمنطقة داشتي بارشي غربي كابول.

كما استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون، في انفجار وقع بمسجد للهزارة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، الجمعة الماضية.