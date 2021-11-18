اللقاء التشاوري الأول مع شركاء العمل الإنساني يحث الأمم المتحدة على مناصرة القضايا الإنسانية

حث أمين المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس الأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهود لمناصرة القضايا الإنسانية الأساسية لفتح الممرّات والمنافذ البريّة والبحريّة والجوية وصرف مرتبات موظفي الدولة وذلك خلال اللقاء التشاوري الأول مع شركاء العمل الإنساني في اليمن.

وأكد طاووس في اللقاء التشاوري اليوم في صنعاء على أهمية اضطلاع مكتب الأمم المتحدة في اليمن بدوره في متابعة المانحين للوفاء بالتزاماتهم، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع ذات الطابع المستدام ومشاريع سبل العيش كأولوية لما ذلك من نتائج مباشرة ومستدامة في تخفيف الأزمة عن المواطنين.

وأشار أن تخصيص نسب للمكاتب الرئيسية للأمم المتحدة في إطار ميزانية المشاريع المقدمة كمنح لليمن يؤثر على عملية الاستجابة الإنسانية، مضيفا أنّه ليس من العقل والمنطق اعتماد نسب ومبالغ كمساعدات إنسانية لليمن في الوقت الذي لم تصل هذه المبالغ فعليًّا إلى المجتمع اليمني.

بدوره، منسق الشؤون الانسانية في اليمن ديفيد غريسلي قال إن المنظمة ستعمل على تعزيز الاستجابة في مختلف القطاعات المموّلة بشكل غير كاف، بما فيها سبل العيش و نحتاج للعمل المستدام ونؤكد دعمه ونشاطرُكم الجهود لإيجاد الإطار الأفضل في سبيل تعزيز العمل الانساني ودعم النمو الاقتصادي.

المصدر: قناة المسيرة