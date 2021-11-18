يوم مفتوح لتلقي لقاح كورونا بعد تسجيل تراجع في الإقبال على التلقيح

أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط بوجود تراجع في مستوى الإقبال على تلقّي الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا أو استكمال عملية التلقيح.

موقع تابناك الإخباري_ودعا الوزير إلى الاقبال المكثف على التلقليح خلال اليوم السابع المفتوح للتلقيح المكثف للفئة العمرية 18 سنة فما فوق المزمع تنظيمه، الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء.

وأوضح أن الذين سيتلقون التلقيح يوم الأحد المقبل بإمكانهم اختيار نوع التلقيح من بين الثلاثة المتوفرة وهي " فايزر" و"جونسون" و"سبوتنيك" .

وقد خصصت وزارة الصحة أكثر من 350 مركز تلقيح بمعدل مركز للتلقيح في كل معتمدية لإنجاح اليوم المفتوح السابع للتلقيح المكثف والذي سيكون فرصة هامة بالنسبة للمختلفين عن عملية التلقيح، حسب مرابط.

يُشار إلى أن أكثر من 4 مليون و700 ألف شخص أنهوا التلقيح منذ انطلاق العملية في 13 آذار/مارس 2020 إلى غاية 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفق وزارة الصحة.