أنقرة: القضاء ينظر في قضية الزوجين الإسرائيليين بتهمة "التجسس"

أكدت تركيا، أن سبب اعتقال الزوجين الإسرائيليين موردي وناتالي أوكنين في أنقرة هو تصويرهما لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يعدّ "تجسسا سياسيا عسكريا".

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، حول أمر القضاء التركي حبس 3 أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان بتهمة التجسس، "بينما كانوا يصورون المنطقة، قاموا أيضا بتصوير منزل ومقر إقامة الرئيس أردوغان والتركيز عليه ووضع علامة عليه".

وأضاف، "بعد رؤيتهم من قبل العناصر الأمنية، تم التدخل الأمني في القضية ونقل المعلومات للمدعي العام وعقب التقييم القانوني تم القبض عليهم".

وشدد الوزير التركي على أن "المحكمة ستتخذ قراراتها الخاصة في المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أنه "من الممكن تقييم الحادث بجريمة التجسس السياسي والعسكري".

في المقابل، قال وزير خارجية الإحتلال يائير لابيد، أمس الثلاثاء، "نحن نتعامل مع إطلاق سراح الزوجين في تركيا على مدار الساعة، وعلى أعلى المستويات".