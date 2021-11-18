ولي العهد: ستظل الكويت بعلاقات صداقة وتحالفات دولية وإقليمية

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت ستظل تنعم بمكانة محطها التقدير والاحترام، بما تركه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد من إرث ديبلوماسي وحُسن سمعة دولية وعلاقات صداقة وشراكات وتحالفات دولية وإقليمية.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الأحمد في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثامن عشر تحت عنوان "من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي" امس الثلاثاء: "سنظل نحن في ظل قيادة حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امتدادا لهما فما تركاه من آثار لن تزول ما بقيت الكويت".

وأكد أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد وضع الكويت على خارطة طريق نحو "كويت جديدة" حتى عام 2035 وبرؤية ثاقبة رسملها عنوانا الكويت مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، كما حافظ على أسس ديمقراطيتها وأرسى العفو والتسامح فيظل دولة القانون ورسخ مفهوم الكويت للجميع.

وأوضح ولي عهد الكويت أنه قرب وجهات النظر بين الخليجيين وتحمل عناء السعي وسخّر إمكانات الكويت لتحقيق لحمة البيت الخليجي.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أعلن الاثنين صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية الخاصة بالأمير وبصفة مؤقتة.

وينص قانون توارث الامارة في الكويت في المادة السابعة الفقرة الثانية من المادة أنه في حال المرض أو العجز أو السفر للأمير يجوز نقل بعض صلاحياته لولي العهد.