لليوم الثاني .. الاحتلال يعتدي على طلاب المدارس في اللبن الشرقية بالضفة الغربية

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الطلبة، بعد أن لاحقوهم داخل القرية.

وقالت المصادر إن عشرات الطلاب أصيبوا بحالات الاختناق بعد يوم من اعتداء آخر استهدفهم، حيث أصيب أكثر من 70 منهم يوم أمس بالاختناق ورضوض في هجوم لقوات الاحتلال عليهم، خلال توجههم لمدارسهم.

وتتعرض مدارس قرية اللبن الشرقية لمضايقات واعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، التي تنتشر على مداخلها وقرب الشارع الرئيسي، الذي تسلكه مركبات المستوطنين الذين يستولون على مساحات واسعة من أراضي المنطقة.