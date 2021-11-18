الرئيس البرازيلي يفتتح سفارة بلاده لدى المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني

افتتح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو رسميًا سفارة البرازيل لدى البحرين، في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

موقع تابناك الإخباري_وخلال مراسم حفل الافتتاح الذي حضره وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والوفد الرسمي المرافق للرئيس البرازيلي وعدد من كبار المسؤولين، ألقى الرئيس بولسونارو كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارة البحرين وافتتاح سفارة بلاده فيها، مؤكدًا أن العلاقات بين البرازيل والبحرين ستصبح أقوى في ظل سعيهما نحو تحقيق تطلعاتهما المشتركة بما يصب في مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

كما ألقى الزياني كلمة رحّب فيها بحضور الرئيس البرازيلي افتتاح سفارة بلاده في البحرين، مؤكداً ان حضوره يشكل انطلاقة مهمة للسفارة البرازيلية في البحرين، مهنئاً كافة منتسبي السفارة على هذا الحدث التاريخي.

وقال وزير الخارجية إن البحرين تتطلع الى أن يكون افتتاح هذه السفارة، إلى جانب افتتاح البعثة الدبلوماسية للبحرين في العاصمة برازيليا، نقطة ارتقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.