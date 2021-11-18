الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يناقش التغيرات المناخية عن بُعد بمشاركة المغرب

عقد مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الثلاثاء اجتماعًا عن بُعد، بمشاركة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

موقع تابناك الإخباري_وتم خلال اللقاء الاتفاق على تولي المغرب الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ابتداء من الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وجرى الاتفاق على توسيع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من خلال إدماج أحد بلدان الجنوب فيه، من أجل إحداث نوع من التوازن في تركيبته بين شمال وجنوب المتوسط، وتم اقتراح دولة الأردن لهذه العضوية.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع العديد من القضايا بما في ذلك التغيرات المناخية، خصوصا ما يتعلق بتفعيل التوصيات الصادرة عن قمة كوب-26 بغلاسكو، إضافة إلى القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والإرهاب والهجرة والاستقرار في مجموعة من المناطق.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، لكيفية تحسين الإدارة الداخلية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

يُذكر بأن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تعد الجهاز البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يهدف إلى توفير إطار من أجل تعاون متعدد الأطراف بين برلمانيي الاتحاد الاوربي والبلدان الشريكة في جنوب الحوض المتوسطي.

وتهدف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية الشراكة الأورو-متوسطية، وممارسة الرقابة على أعمال ومشاريع هذه الشراكة واعتماد توصيات لرفعها الى المؤتمرات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.