النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يناقش التغيرات المناخية عن بُعد بمشاركة المغرب

عقد مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الثلاثاء اجتماعًا عن بُعد، بمشاركة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
رمز الخبر: ۶۰۳۲۹
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وتم خلال اللقاء الاتفاق على تولي المغرب الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ابتداء من الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وجرى الاتفاق على توسيع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من خلال إدماج أحد بلدان الجنوب فيه، من أجل إحداث نوع من التوازن في تركيبته بين شمال وجنوب المتوسط، وتم اقتراح دولة الأردن لهذه العضوية.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع العديد من القضايا بما في ذلك التغيرات المناخية، خصوصا ما يتعلق بتفعيل التوصيات الصادرة عن قمة كوب-26 بغلاسكو، إضافة إلى القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والإرهاب والهجرة والاستقرار في مجموعة من المناطق.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، لكيفية تحسين الإدارة الداخلية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

يُذكر بأن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تعد الجهاز البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يهدف إلى توفير إطار من أجل تعاون متعدد الأطراف بين برلمانيي الاتحاد الاوربي والبلدان الشريكة في جنوب الحوض المتوسطي.

وتهدف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية الشراكة الأورو-متوسطية، وممارسة الرقابة على أعمال ومشاريع هذه الشراكة واعتماد توصيات لرفعها الى المؤتمرات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران ومنظمات دولية تبني 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة
مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية
اشتية يطلب من نظيره النرويجي الانخراط في العملية السياسية لحماية حل الدولتين
المؤتمر الداعي للفيدرالية: تقسيم طائفي للبنان وسوريا وحياد عسكري مع إسرائيل
حماس تنعى شهيدها "أبو عصب": قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة
وزير الصحة السابق: حملة سياسية منعت استيراد الدواء الايراني
الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس تتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام
11 قتيلا خلال تظاهرات منددة بالانقلاب العسكري
السفير الروسي يزور الكاظمي: موسكو تشيد بخطوات الحكومة في مجالات الإصلاح
توقيع مذكرة تفاهم برلمانية مشتركة بين المنامة وإسلام آباد
مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب
معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل حصار التحالف لمطار صنعاء
العثور على جثث عشرة مهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية
أسواق بغداد تشهد ارتفاعا كبيرا بالاسعار بعد قرار الحكومة خفض سعر الدينار مقابل الدولار
حركتا حماس والجهاد الإسلامي تباركان العملية البطولية في القدس المحتلة
الرئيس البرازيلي يزور مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين ومركز عيسى الثقافي
ملك البلاد وولي عهد بريطانيا يؤكدان التنسيق في مختلف القضايا
الرباط تؤكد أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد
ولي العهد: ستظل الكويت بعلاقات صداقة وتحالفات دولية وإقليمية
الدفاعات الجوية تسقط صاروخًا إسرائيليًا من اثنين استهدفا مبنًى خاويًا في جنوب دمشق ولا خسائر
طريق عملي للسلام .. غوتيريش يشدد تعزيز الدبلوماسية الوقائية
سعيد: الدولة تقوم على القانون وعلى عدم خرقه من أي طرف
الإمام الخامنئي: المستعمرون يحاولون جعل الشعوب غافلة عن مواهبها
الرئيس البرازيلي يفتتح سفارة بلاده لدى المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني
استهداف غير مسبوق لمنازل المواطنين في الزاهر بمحافظة البيضاء
السيسي يوعز الحكومة بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا
التقدير السنوي "لجيش العدو الإسرائيلي": الوضع الأمني تحسن وهذه هي الاسباب
الوضع الصحي جراء تفشي كورونا يستمر في التدهور
الملك مستقبلاً رئيس البرازيل: نتطلع للافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في برازيليا قريباً