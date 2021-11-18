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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "بشير 22" بالجيش الثاني

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر امس الثلاثاء، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين "بشير 22" الذي تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني والذي إستمر لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
رمز الخبر: ۶۰۳۲۸
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات والتشكيلات لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع المصرية.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ "إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدى إستيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام بإحترافية عالية، أعقب ذلك إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية."

وظهر خلال المرحلة "مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة في إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل العملية".

ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس المصري وووزير الدفاع لرجال الجيش الثاني الميداني مشيداً بدورهم "في عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والإستقرار".

وأثنى رئيس الأركان على "الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس"، مشيداً "بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته".

 

         

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