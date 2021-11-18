السلطة المحلية في مأرب تدشن القطاع الصحي في المحافظة

دشنت السلطة المحلية بمأرب المخيم الطبي المجاني في مستشفى العبدية الذي ينظمه مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة إب بالتعاون مع مكتب الصحة بمأرب.

وقد أقامت السلطة المحلية هذا المخيم للتخفيف من معاناة المرضى جراء استمرار الحرب والحصار برعاية وزارة الصحة، وقدم محافظ مأرب الشكر الجزيل من الكادر الطبي الذي قام بهذه الخدمة للمستشفى، وهو مخيم مهم جدا نظرًا لما تعرضت له هذه المديرية من إهمال طبي في العهود السابقة.

فيما ان هذا المخيم سوف يستمر حتى يغطي أكبر شريحة من المجتمع وسوف يبقى مفتوحًا، وسيتم افتتاح أقسام جديدة فيه لما توليه القيادة من أهمية كبيرة بالمواطنين في هذه المنطقة.

وقد شكر الفريق الطبي السيد عبدالملك الحوثي لاهتمامه بهذه المديرية وأهاب بجهوده الكريمة وما قدمه من مساندة وتخفيف من معاناة المواطنين.

المصدر: قناة المسيرة