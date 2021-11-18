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الحكومة تبحث الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2022

استعرض رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، مع وزير الخارجية سامح شكري، استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقرر في عام 2022.
رمز الخبر: ۶۰۳۲۲
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده، امس الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقرر في عام 2022.

وتناول الاجتماع آلية تنفيذ تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للشروع في الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ، والمقرر في نوفمبر/ تشرين ثان 2022.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تشمل في عضويتها كافة الوزراء والجهات المعنية، بهدف اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لخروج المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة.

وفي الشهر الماضي، أعلن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري اختيار مصر بالفعل لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

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