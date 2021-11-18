الملك مستقبلاً رئيس البرازيل: نتطلع للافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في برازيليا قريباً

استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر القضيبية أمس الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. وقدّم الملك حمد للرئيس البرازيلي، أعلى وسام في البلاد، وهو وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

موقع تابناك الإخباري_استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر القضيبية امس الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وعقب الاستقبال الرسمي، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، تم خلالها استعراض علاقات التعاون والصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين ووسائل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين.

بعد ذلك، عقد الملك البحريني والرئيس البرازيلي جلسة المباحثات الموسعة بحضور الجانبين البحريني والبرازيلي.

وقال الملك البحريني في كلمته: "نعرب عن اعتزازنا البالغ بما تشهده علاقات الصداقة بين بلدينا من تطور ونمو في مختلف المجالات. وإننا لنعتبر هذه الزيارة الكريمة خطوة إلى الأمام لتعزيز تعاوننا وتقاربنا، ونهنئ فخامتكم على رعايتكم اليوم لافتتاح مقر سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية في المنامة، متطلعين بدورنا للافتتاح الرسمي لسفارة مملكة البحرين في برازيليا قريباً، لما سيكون لذلك من أثر كبير على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية ومصالحنا المشتركة."

وأضاف: "ونشيد، في هذا الإطار، بمصادقة فخامتكم على اتفاقية الخدمات الجوية بين بلدينا، ولما سيتم التوقيع عليه هذا اليوم لعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تعد خير دليل على ما نصبو له معكم لتوطيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة".

وتابع: "إنها لفرصة طيبة نجدد فيها تقديرنا لرعايتكم وحضوركم الكريم للحفل الذي أقامه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، لتدشين إعلان مملكة البحرين في أمريكا الجنوبية، والذي كان بلدكم الصديق أول محطاته، وهو أمر يؤكد على ما نتفق حوله، بضرورة الاستمرار في نشر قيم التسامح والتعايش والفكر المستنير ليعم الوئام والسلام لخير البشرية جمعاء".

وفي اللقاء، قدّم الملك البحريني، للرئيس البرازيلي، أعلى وسام في البلاد، وهو وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

من جانبه، قال بولسونارو: "أدرك أن تشاركني تصوراتي بأنّ لدينا إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الدفاع، وسيكون توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي الخطوة الأولى نحو تعميق علاقاتنا في المنطقة".

وتابع: "تمتلك البرازيل قاعدة صناعية دفاعية موثوقة ومتنوعة ومتطورة جاهزة لتلبية الاحتياجات البحرينية".

وقال: "أؤكد هنا لحكومة البحرين وللملك رغبتي ورغبة فريقي في تحديد فرص الشراكة في قطاع مهم للغاية لبلدينا"، وفق المصدر البحريني الرسمي دون توضيح موقف المنامة من هذا العرض.