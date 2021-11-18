النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

الملك مستقبلاً رئيس البرازيل: نتطلع للافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في برازيليا قريباً

استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر القضيبية أمس الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. وقدّم الملك حمد للرئيس البرازيلي، أعلى وسام في البلاد، وهو وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
رمز الخبر: ۶۰۳۲۱
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر القضيبية امس الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وعقب الاستقبال الرسمي، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، تم خلالها استعراض علاقات التعاون والصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين ووسائل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين.

بعد ذلك، عقد الملك البحريني والرئيس البرازيلي جلسة المباحثات الموسعة بحضور الجانبين البحريني والبرازيلي.

وقال الملك البحريني في كلمته: "نعرب عن اعتزازنا البالغ بما تشهده علاقات الصداقة بين بلدينا من تطور ونمو في مختلف المجالات. وإننا لنعتبر هذه الزيارة الكريمة خطوة إلى الأمام لتعزيز تعاوننا وتقاربنا، ونهنئ فخامتكم على رعايتكم اليوم لافتتاح مقر سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية في المنامة، متطلعين بدورنا للافتتاح الرسمي لسفارة مملكة البحرين في برازيليا قريباً، لما سيكون لذلك من أثر كبير على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية ومصالحنا المشتركة."

وأضاف: "ونشيد، في هذا الإطار، بمصادقة فخامتكم على اتفاقية الخدمات الجوية بين بلدينا، ولما سيتم التوقيع عليه هذا اليوم لعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تعد خير دليل على ما نصبو له معكم لتوطيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة".

وتابع: "إنها لفرصة طيبة نجدد فيها تقديرنا لرعايتكم وحضوركم الكريم للحفل الذي أقامه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، لتدشين إعلان مملكة البحرين في أمريكا الجنوبية، والذي كان بلدكم الصديق أول محطاته، وهو أمر يؤكد على ما نتفق حوله، بضرورة الاستمرار في نشر قيم التسامح والتعايش والفكر المستنير ليعم الوئام والسلام لخير البشرية جمعاء".

وفي اللقاء، قدّم الملك البحريني، للرئيس البرازيلي، أعلى وسام في البلاد، وهو وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

من جانبه، قال بولسونارو: "أدرك أن تشاركني تصوراتي بأنّ لدينا إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الدفاع، وسيكون توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي الخطوة الأولى نحو تعميق علاقاتنا في المنطقة".

وتابع: "تمتلك البرازيل قاعدة صناعية دفاعية موثوقة ومتنوعة ومتطورة جاهزة لتلبية الاحتياجات البحرينية".

وقال: "أؤكد هنا لحكومة البحرين وللملك رغبتي ورغبة فريقي في تحديد فرص الشراكة في قطاع مهم للغاية لبلدينا"، وفق المصدر البحريني الرسمي دون توضيح موقف المنامة من هذا العرض.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران ومنظمات دولية تبني 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة
مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية
اشتية يطلب من نظيره النرويجي الانخراط في العملية السياسية لحماية حل الدولتين
المؤتمر الداعي للفيدرالية: تقسيم طائفي للبنان وسوريا وحياد عسكري مع إسرائيل
حماس تنعى شهيدها "أبو عصب": قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة
وزير الصحة السابق: حملة سياسية منعت استيراد الدواء الايراني
الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس تتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام
11 قتيلا خلال تظاهرات منددة بالانقلاب العسكري
السفير الروسي يزور الكاظمي: موسكو تشيد بخطوات الحكومة في مجالات الإصلاح
توقيع مذكرة تفاهم برلمانية مشتركة بين المنامة وإسلام آباد
مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب
معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل حصار التحالف لمطار صنعاء
العثور على جثث عشرة مهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية
أسواق بغداد تشهد ارتفاعا كبيرا بالاسعار بعد قرار الحكومة خفض سعر الدينار مقابل الدولار
حركتا حماس والجهاد الإسلامي تباركان العملية البطولية في القدس المحتلة
الرئيس البرازيلي يزور مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين ومركز عيسى الثقافي
ملك البلاد وولي عهد بريطانيا يؤكدان التنسيق في مختلف القضايا
الرباط تؤكد أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد
ولي العهد: ستظل الكويت بعلاقات صداقة وتحالفات دولية وإقليمية
الدفاعات الجوية تسقط صاروخًا إسرائيليًا من اثنين استهدفا مبنًى خاويًا في جنوب دمشق ولا خسائر
طريق عملي للسلام .. غوتيريش يشدد تعزيز الدبلوماسية الوقائية
سعيد: الدولة تقوم على القانون وعلى عدم خرقه من أي طرف
الإمام الخامنئي: المستعمرون يحاولون جعل الشعوب غافلة عن مواهبها
الرئيس البرازيلي يفتتح سفارة بلاده لدى المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني
استهداف غير مسبوق لمنازل المواطنين في الزاهر بمحافظة البيضاء
السيسي يوعز الحكومة بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا
التقدير السنوي "لجيش العدو الإسرائيلي": الوضع الأمني تحسن وهذه هي الاسباب
الوضع الصحي جراء تفشي كورونا يستمر في التدهور
الملك مستقبلاً رئيس البرازيل: نتطلع للافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في برازيليا قريباً