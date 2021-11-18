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السيسي يوعز الحكومة بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع مستشاره للصحة محمد عوض تاج الدين لمناقشة الوضع الوبائي الراهن في مصر، ووجّه الحكومة بالتوسع في حملات التطعيم ضد كورونا.
رمز الخبر: ۶۰۳۱۶
تأريخ النشر: 17 November 2021

موقع تابناك الإخباري_أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مستشاره للصحة محمد عوض تاج الدين لمناقشة الوضع الوبائي الراهن في مصر.

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة، فقد وجه الرئيس المصري بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات.

وشهد الاجتماع متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى مصر، فضلاً عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطنين.

وعرض مستشار الرئيس المصري خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي، مؤكداً أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد الحالات في إطار الموجة الرابعة للوباء.

ووجه السيسي بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصةً مع الوفرة الحالية كماً وكيفاً للقاحات كورونا في مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.

كما أوعز بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.


         

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