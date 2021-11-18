مشاهد نوعية ضمن عملية "ربيع النصر 2" لتحرير سلسلة مواقع شمال مديرية الجوبة في محافظة مأرب

نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم الاثنين، مشاهد لسيطرة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن على مواقع شمالي مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد انسحاب قوات التحالف السعودي من سلسلة جبال في مديرية الجوبة في مأرب، إضافة إلى تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية باتجاه قرية يعرة في المحافظة.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد استهداف تجمعات قوات التحالف السعودي في مديرية الجوبة جنوبي مأرب، وكيفية تأمين قوات الجيش واللجان الشعبية لقرية يعرة في مديرية الجوبة.

كما أظهرت المشاهد انسحاب قوات التحالف السعودي من قرية الهجيرية في مديرية الجوبة جنوبي مأرب، بالإضافة إلى ذلك تظهر المشاهد دخول قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلى قرية الهجيرية في المحافضة.

وأيضاً، لفتت المشاهد إلى سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على جبل العمود شمال مديرية الجوبة.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على منطقة الجديد مركز مديرية الجُوبة جنوب مأرب شمالي شرق اليمن، في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال وكيل محافظة مأرب محمد علوان، منذ يومين، إنّ تحرير مدينة مأرب "أصبح مسألة وقت"، مضيفاً أنّ القبائل فيها "اختارت أن تساهم في تحرير ما تبقّى من أرضها الى جانب الجيش واللجان".