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الملك عبدالله:

لا نسمح لأحد التدخل بقرارنا الوطني.. وعلى مجلس الأمة بناء برلمانات المستقبل

اعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أنه لا يسمح لأحد أن يتدخل في قراره الوطني أو ‏يساومه عليه.‏
رمز الخبر: ۶۰۳۱۲
تأريخ النشر: 16 November 2021

موقع تابناك الإخباري_شدد في كلمته اليوم الاثنين خلال حضوره الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس الأمة الـ19، بغرفتيه مجلسي النواب والأعيان، على أن "الوصاية الهاشمية أمانة يتشرف بحملها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

كما دعا الملك الأردني البرلمان "للإسراع في مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان، وهي الخطوات التي توافق عليها أعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية، وهي لجنة ملكية مستقلة تضم مجموعة واسعة من القوى السياسية"، بحسب بيان من الديوان الملكي الأردني.

وقال الملك عبد الله الثاني، "أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".

وأشار الملك الأردني إلى أنه "خلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه".

وأكد أنه "على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت".

كما وجه ملك الأردن في كلمته "التحية والتقدير والاحترام إلى قوى بلاده التي تعمل على أمن واستقرار بلاده"، لافتا إلى أن "قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، وأن وطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة". وأكد كذلك على "أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة".

وأضاف الملك عبدالله، أن "الانتقاص من هذه إنجازات الشعب الأردني في البناء والكفاح أو التقليل من شأنها إساءة بالغة لا يقبلها أحد".

وتطرق في كلمته أو ما سمي بـ"خطاب العرش السامي" إلى القضية الفلسطينية، فأكد أن بلاده "قدمت للقضية الفلسطينية أكثر مما قدمه أي طرف آخر"، ولفت إلى أن "الأردن سيقف إلى جانب الفلسطينيين حتى يقيموا دولة مستقلة".

وقال: "سيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".

ويأتي "خطاب العرش السامي" الذي ألقاه ملك الأردن، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ19 بعد يوم من الاحتفال بمرور 86 عاما على ميلاد والده الملك الأردني الراحل حسين بن طلال.

 

         

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