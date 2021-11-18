استنئاف الرحلات البحرية للمسافرين بين مينائي الغزوات وألميريا الأسباني

استؤنفت أمس الاحد الرحلات البحرية الدولية لنقل المسافرين، للخط الرابط بين ميناء الغزوات تلمسان وميناء ألميريا الإسباني.

موقع تابناك الإخباري_وجاء هذا بعد أن تم تعليق جميع الرحلات منذ انتشار الموجة الأولى من الجائحة الوبائية لفيروس كورونا التي شهدت اغلاقا تاما لاحتواء الفيروس.

ويأتي هذا في إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتم السماح للعبارات الجزائرية أخيرًا باستئناف خدماتها البحرية مع إسبانيا وفرنسا بعد 19 شهرًا من التعليق.

وقررت وزارة النقل استئناف حركة النقل البحري تدريجياً، حيث بدأت العبارات الجزائرية ببرنامج عبور مرتين في الأسبوع إلى أليكانتي ومرسيليا.

وفي المقابل أعلنت الوزارة الوصية، عن دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى، حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.