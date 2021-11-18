النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

بن حبتور في معرض الريادة للأعمال يدعو القطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أهمية استعداد القطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي وعلى نحو أخص في محاصيل الحبوب.
رمز الخبر: ۶۰۳۰۵
تأريخ النشر: 16 November 2021

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية افتتاح معرض الريادة للأعمال المبدعين في اليمن في العاصمة صنعاء، وحث بن حبتور القطاع الخاص على توسيع الأنشطة الاستثمارية في ظل مناخات الحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

بدوره وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة لفت إلى أهمية التقاط رجال المال والأعمال المشاريع الإبداعية للشباب بما يخدم حركة العمل واليد العاملة ويعود بالنفع على حركة الاقتصاد الوطني.

وزير الصناعة والتجارة جدد التأكيد على أن الجهات الرسمية توفر مختلف التسهيلات أمام رواد الأعمال.

إلى ذلك عبر المتحدثون عن القطاع الخاص عن مواصلة أنشطتهم المتعلقة بالمشاريع الإبداعية وبما يسهم في اتاحة فرص النجاح أمامها واحتياجها وبما يخدم متطلبات السوق، مستعرضين جانبَا من إسهاماتهم خلال المرحلة الماضية.

المصدر : قناة المسيرة

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران ومنظمات دولية تبني 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة
مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية
اشتية يطلب من نظيره النرويجي الانخراط في العملية السياسية لحماية حل الدولتين
المؤتمر الداعي للفيدرالية: تقسيم طائفي للبنان وسوريا وحياد عسكري مع إسرائيل
حماس تنعى شهيدها "أبو عصب": قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة
وزير الصحة السابق: حملة سياسية منعت استيراد الدواء الايراني
الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس تتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام
11 قتيلا خلال تظاهرات منددة بالانقلاب العسكري
السفير الروسي يزور الكاظمي: موسكو تشيد بخطوات الحكومة في مجالات الإصلاح
توقيع مذكرة تفاهم برلمانية مشتركة بين المنامة وإسلام آباد
مباحثات يابانية أمريكية لتخفيف التعريفات الجمركية الإضافية على صادرات الصلب
معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل حصار التحالف لمطار صنعاء
العثور على جثث عشرة مهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية
أسواق بغداد تشهد ارتفاعا كبيرا بالاسعار بعد قرار الحكومة خفض سعر الدينار مقابل الدولار
حركتا حماس والجهاد الإسلامي تباركان العملية البطولية في القدس المحتلة
الرئيس البرازيلي يزور مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين ومركز عيسى الثقافي
ملك البلاد وولي عهد بريطانيا يؤكدان التنسيق في مختلف القضايا
الرباط تؤكد أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد
ولي العهد: ستظل الكويت بعلاقات صداقة وتحالفات دولية وإقليمية
الدفاعات الجوية تسقط صاروخًا إسرائيليًا من اثنين استهدفا مبنًى خاويًا في جنوب دمشق ولا خسائر
طريق عملي للسلام .. غوتيريش يشدد تعزيز الدبلوماسية الوقائية
سعيد: الدولة تقوم على القانون وعلى عدم خرقه من أي طرف
الإمام الخامنئي: المستعمرون يحاولون جعل الشعوب غافلة عن مواهبها
الرئيس البرازيلي يفتتح سفارة بلاده لدى المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني
استهداف غير مسبوق لمنازل المواطنين في الزاهر بمحافظة البيضاء
السيسي يوعز الحكومة بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا
التقدير السنوي "لجيش العدو الإسرائيلي": الوضع الأمني تحسن وهذه هي الاسباب
الوضع الصحي جراء تفشي كورونا يستمر في التدهور
الملك مستقبلاً رئيس البرازيل: نتطلع للافتتاح الرسمي لسفارة البحرين في برازيليا قريباً