بن حبتور في معرض الريادة للأعمال يدعو القطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أهمية استعداد القطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي وعلى نحو أخص في محاصيل الحبوب.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية افتتاح معرض الريادة للأعمال المبدعين في اليمن في العاصمة صنعاء، وحث بن حبتور القطاع الخاص على توسيع الأنشطة الاستثمارية في ظل مناخات الحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

بدوره وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة لفت إلى أهمية التقاط رجال المال والأعمال المشاريع الإبداعية للشباب بما يخدم حركة العمل واليد العاملة ويعود بالنفع على حركة الاقتصاد الوطني.

وزير الصناعة والتجارة جدد التأكيد على أن الجهات الرسمية توفر مختلف التسهيلات أمام رواد الأعمال.

إلى ذلك عبر المتحدثون عن القطاع الخاص عن مواصلة أنشطتهم المتعلقة بالمشاريع الإبداعية وبما يسهم في اتاحة فرص النجاح أمامها واحتياجها وبما يخدم متطلبات السوق، مستعرضين جانبَا من إسهاماتهم خلال المرحلة الماضية.

المصدر : قناة المسيرة