مقتل 5 محتجين برصاص الجيش السوداني

قتل 5 متظاهرين اليوم السبت، في مدينة أم درمان برصاص الجيش السوداني خلال الاحتجاجات ضد المجلس العسكري.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت اللجنة أن القتيل الأول سقط في مدينة أم درمان متأثرا بإصابته برصاص العسكريين، مضيفة أن الضحيتين الأخريين فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم نتيجة إصابة أحدهما بالرصاص الحي والآخر الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ولاحقا أفادت اللجنة بمقتل شخصين آخرين أحدهما بمستشفى شرق النيل والآخر بمستشفى فيوتشر "نتيجة لرصاص المجلس العسكري". كما تحدثت عن "تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المختلفة إضافة إلى تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات".

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء العاصمة، إذ أغلقت معظم المحال التجارية في السوق العربي وسط الخرطوم. كما أغلقت السطات السودانية الجسور تحسبا لمظاهرات حاشدة دعت إليها نقابات وأحزاب سياسية للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة، وللمطالبة بحكم مدني.

وطاردت قوات الأمن المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، تصدرت دعوات التظاهر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وأصبحت أوسمة: “مليونية 13 نوفمبر”، “الردة مستحيلة” الأكثر انتشارا على مواقع التواصل، كما انتشرت تغريدات تحت عنوان “اللاءات الثلاث” (لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية).

وشكل قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان”، يوم الخميس مجلس سيادة انتقالي جديد استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019. واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يُجريا “انتخابات حرةّ وشفافة” في صيف العام 2023.