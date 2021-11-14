زعيم تنظيم القاعدة في اليمن يؤكد قتاله أنصار الله في 11 جبهة

نشرت مؤسسة الملاحم، الذراع الدعائية لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، لقاءً مرئيًا مع زعيم التنظيم أبو المقداد الكندي "خالد باطرفي"، حاول فيه مغازلة القبائل اليمنية وتقديم القاعدة كعدو رئيسي للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وقال باطرفي في لقاء أجرته معه "الملاحم"، "حول الأحداث والمستجدات الجارية على أرض الواقع"، إن مسلحي التنظيم شاركوا في قتال أنصار الله في 11 جبهة، وأكد أن قال التنظيم لأنصار الله ظاهر ولايمكن أن ينكره أحد.

وتابع باطرفي أن "دور القاعدة ظاهر لا ينكره أحد، لكنه يعتمد طريقة خاصة وهي، حرب العصابات، كما كان له دور في بعض الجبهات سابقا"،

وكشف نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء عبد المجيد المرتضى، في آذار/ مارس من العام الحالي، عن وجود أجهزة ومعدات يملكها تنظيم "القاعدة" تظهر ارتباطه بأجهزة مخابرات أجنبية، وأن "عناصر القاعدة تقاتل اليوم علنًا إلى جانب القوات الأجنبية والغزاة في مأرب".

ولفت اللواء مرتضى إلى أن الأمريكيين والبريطانيين عبّروا عن انزعاجهم بعد تمكن الجيش والأمن اليمنيين من القضاء على وجود تنظيم "القاعدة" في محافظة البيضاء، مشيرًا إلى أن "هذا يفسر الضجيج الذي نسمعه من جانبهم في مأرب اليوم".

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أكد أنه وخلال عمليات تحرير محافظة البيضاء، تم الكشف عن أكبر معسكرات "لداعش" و"القاعدة" على مستوى الجزيرة العربية"، لافتاً إلى "عناصر التنظيمين كانوا يعتمدون على تلك المناطق في إيواء عناصر أجنبية منها سعودية وغربية". وأكد أن "المناطق المحررة مثلت نقطة انطلاق لداعش والقاعدة لتنفيذ عمليات تستهدف الأمن والسكينة العامة".

وأعلن سريع وجود أدلة تثبت التنسيق بين عناصر داعش والقاعدة وعناصر آخرين في دولة عربية وأجنبية، وأشار إلى أن "عملية البيضاء تؤكد حجم الارتباط الفعلي بين تلك الجماعات التكفيرية وبين قوى العدوان على اليمن".

وحول الأوضاع في أفغانستان، لفت باطرفي، إلى أن انتصار حركة طالبان بمثابة "انتصار للأمة الإسلامية"، واصفًا الحركة بأنها لم تتغير في مبادئها وثوابتها، خلافًا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تحول الحركة، ناصحا الحركة بلزوم نفس النهج، ملوحاً بأن تنظيم القاعدة وحلفائه يدعمون طالبان، وسيواصلون دعمها.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت الخميس الماضي، تقريراً أعلنت فيه بأن زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي تم اعتقاله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة. وأشار التقرير حينها إلى أن العملية أدت أيضاً إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

والجدير ذكره أن باطرفي أصبح زعيم "القاعدة في جزيرة العرب" أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه، قاسم الريمي، في غارةٍ جويّة أمريكية في اليمن.



