فرق إنقاذ تجهز مكان تجمع المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد

جهزت فرق الإنقاذ البيلاروسية المكان الذي تجمع فيه آلاف المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد.

موقع تابناك الإخباري_وقال مسؤول أممي من بيلاروس: "وضع المهاجرين عند حدود بولندا كارثي ومرشح للتفاقم".

ونقل رجال الإنقاذ البيلاروس مولدات كهربائية إلى الأماكن التي تم نصب خيام فيها، و قالت مصادر بيلاروسية أنه يتم العمل على تهيئة المنطقة التي يتجمع فيها المهاجرون حاليا.

وأمر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم السبت، بنصب خيام للمهاجرين، حيث سيتم توفير الغذاء للأطفال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتجمع آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط ومناطق أخرى على الأراضي البيلاروسية في المنطقة الحدودية مع بولندا، التي نشرت قوات عسكرية وأمنية وقالت إنها لن تسمح لهم بدخول أراضيها والعبور منها إلى أوروبا.