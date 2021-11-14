بعد الديدان.. المفوضية الأوروبية توافق على طرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء

أجازت المفوضية الأوروبية طرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء، وهو ثاني حشرة يَعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة، بعد ديدان الوجبة.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، أن الجراد المهاجر "لوكوستا ميغراتوريا"، سيكون متاحاً مجمّداً أو مجففاً أو مسحوقاً، وسيُباع كوجبة خفيفة أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية.

ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وموافقة الدول الأعضاء، علماً أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ في حزيران/ يونيو الفائت، للمرة الأولى، قراراً بإجازة بيع حشرة كغذاء هي ديدان الوجبة.

وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن الحشرات هي أطعمة مغذّية جداً وصحية، نظراً إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

أمّا الاتحاد الأوروبي، فاعتبرها، ضمن استراتيجيته المعنونة "من المزرعة إلى الشوكة"، كمصدرٍ بديلٍ للبروتين، الذي من الممكن أن يتيح نظاماً غذائياً أكثر استدامة.