النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

شهيد وجريحان إثر تفجير سيارة مفخخة في كابول

قتل مواطن أفغاني وأصيب اثنين، اثر تفجير سيارة مفخخة في منطقة مهتاب غولاي، غربي العاصمة الأفغانية كابول.
رمز الخبر: ۶۰۱۵۳
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_استشهاد مدني أفغاني وأصيب اثنان إثر تفجير سيارة مفخخة في منطقة مهتاب غولاي، غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وقال شاهد عيان، إن انفجارا إرهابيا وقع في منطقة مهتاب غولاي، بضاحية دشت برشي، وتضم المنطقة التي شهدت الحادث غالبية سكانية من أقلية الهزارة الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إستشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين في انفجار سيارة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان عبر حسابه بموقع تويتر، إن "مدنيا واحدا لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، جراء انفجار سيارة بمنطقة داشتي بارشي غربي كابول". وأشار مجاهد إلى أن "التحقيق جار لتحديد طبيعة الحادث".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المعتصمون يصعدون احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء
مقتل 5 محتجين برصاص الجيش السوداني
العثور على جثة مهاجر سوري وحرس الحدود يتهم بيلاروس بتدمير سياج حدودي مؤقت
تظاهرات ضخمة في الخرطوم ومدن أخرى في "مليونية الغضب"
الأمم المتحدة تجدد مهمتها في إفريقيا الوسطى بدون دعم روسي وصيني
تظاهرات في مدريد دعما للصحراء الغربية
أجنحة الشام تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار مينسك بسبب أزمة المهاجرين
 "هيومن رايتس" و"العفو الدولية" تدعوان لإطلاق سراح المحتجزين
الدفاع السورية تكرم قائد القوات الإيرانية في سوريا "جواد غفاري" بعد انتهاء خدمته في البلاد
جريمة إنسانية تهز لبنان... إهمال وضرب وتجويع في مركز للأمراض العقلية والعصبية
عبد اللهيان: التوصل إلى اتفاق في فيينا يتطلب رفع العقوبات بشكل فعال
زعيم تنظيم القاعدة في اليمن يؤكد قتاله أنصار الله في 11 جبهة
فرق إنقاذ تجهز مكان تجمع المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد
تخريج دفعة من المقاتلين الذين انسحبوا من صفوف التحالف ملتحقين بقوات الجيش واللجان الشعبية
حرائق متنقلة أكبرها في صور بسبب موجة الحر غير المعتادة في مثل هذه الأيام من السنة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
خلال مهرجان حاشد.. سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا
دايفد برنيع- الرئيس الثالث عشر للموساد
تقرير رصد القنوات العبرية 13-11-2021
البطش يحذر الاحتلال من شن أي هجوم ويؤكد أن صواريخ المقاومة جاهزة للدفاع عن المقدسات
الدبيبة: إجراء الانتخابات في موعدها هدف تاريخي لليبيا في المرحلة الحالية
اليمن .. الجيش و اللجان الشعبية تتقدم بالحديدة بعد انسحاب ميليشيات موالية للإمارات
مبعوث دولي: حكومة لبنان تعيش في عالم خيالي
ميركل: من المهم أن تقرر ليبيا مصيرها وتجري الانتخابات في موعدها المقرر
روسيا ترسل قاذفات نووية لتنفيذ مناورات دعماً لبيلاروس
مؤتمر باريس حول ليبيا يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويحذّر المعرقلين
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
المنفي: مخرجات المؤتمر تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات متزامنة
عضو نقابة أصحاب المحروقات: لا سقف لارتفاع الأسعار والمواطنون يحملون الدولة المسؤولية
بلينكن: قطر ستتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان