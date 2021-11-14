شهيد وجريحان إثر تفجير سيارة مفخخة في كابول

قتل مواطن أفغاني وأصيب اثنين، اثر تفجير سيارة مفخخة في منطقة مهتاب غولاي، غربي العاصمة الأفغانية كابول.

موقع تابناك الإخباري_استشهاد مدني أفغاني وأصيب اثنان إثر تفجير سيارة مفخخة في منطقة مهتاب غولاي، غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وقال شاهد عيان، إن انفجارا إرهابيا وقع في منطقة مهتاب غولاي، بضاحية دشت برشي، وتضم المنطقة التي شهدت الحادث غالبية سكانية من أقلية الهزارة الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إستشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين في انفجار سيارة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان عبر حسابه بموقع تويتر، إن "مدنيا واحدا لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، جراء انفجار سيارة بمنطقة داشتي بارشي غربي كابول". وأشار مجاهد إلى أن "التحقيق جار لتحديد طبيعة الحادث".