تظاهرات حاشدة في مدن عدة وقوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز

موقع تابناك الإخباري_وطاردت قوات الأمن أيضًا المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في نهاية الشهر الماضي.

وفي ذات السياق دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، قوات الأمن السودانية، لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وأضاف بيرتس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "في ضوء مظاهرات اليوم بالسودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج".

وانطلقت عدة مظاهرات احتجاجية في السودان اليوم رفضا لتقويض الانتقال الديمقراطي بالبلاد تلبية لدعوات "مليونية 13 نوفمبر" .

وبدأ توافد عدد من المحتجين للمشاركة في المظاهرات بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين، ورفعوا العلم السوداني ورددوا شعارات تؤكد استمرار تصعيدهم السلمي ضد الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.