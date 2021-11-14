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آلاف الجنود يتأهبون على الحدود البيلاروسية استعداداً لقمع مهاجرين محتملين

زادت أوكرانيا تأهبها العكسري على الحدود مع بيلاروس عبر نشر 8500 جندي إضافي. وتجري شرطة الحدود تدريبات استعدادا لقمع المهاجرين.
رمز الخبر: ۶۰۱۵۱
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الشؤون الداخلية، دينيس موناستيرسكي، إن 15 طائرة مروحية ستشارك في نقل القوات إلى الحدود "إذا استدعى الأمر"، فيما ذكر سلاح حرس الحدود في البلاد أن أربعة مهاجرين من الهند جرى اعتقالهم في غرب أوكرانيا بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي الخميس.

وخلال الأشهر الماضية، تمكن الآلاف من العبور إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من منع أعداد أخرى كثيرة من الدخول أو إبعادها.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تتحول الأزمة التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، إلى أزمة إنسانية. كما أنها قد تخلق نقطة أخرى من التوتر بين الغرب وبيلاروس.

يأتي هذا في وقت أرسلت فيه روسيا جنودًا مظليين إلى منطقة غرودنو في بيلاروس، والمجاورة لبولندا، كتعبير واضح عن دعم موسكو لحكومة ألكسندر لوكاشينكو.

وأرسلت روسيا قاذفات قنابل إستراتيجية ذات قدرات نووية للقيام بدوريات فوق بيلاروس على مدار يومين متتاليين من هذا الأسبوع. ومن بين المهاجرين العالقين على الحدود، أكراد وعراقيون وسوريون. ويسعى عدد كبير منهم إلى الوصول إلى ألمانيا أو إلى دول أخرى في غرب أوروبا، أحيانا للم الشمل مع أقربائهم المقيمين هناك بالفعل.

 

         

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