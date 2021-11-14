باريس تتزين بالأضواء احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس اليونيسكو

باريس تقدم التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، من خلال عرض ضوئي على برج إيفل ليلة السبت، في احتفال بالذكرى الـ75 لميلاد المنظمة.

موقع تابناك الإخباري_قدّمت باريس التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، من خلال عرض ضوئي على برج إيفل ليلة السبت، في احتفال بالذكرى الـ75 لميلاد المنظمة.

وفي إشارة إلى الصداقة بين العاصمة الفرنسية والمنظمة التي تستضيفها منذ عام 1946، عرض البرج عبارة "75 سنة" جنبا إلى جنب مع شعار اليونسكو، وهو عبارة عن معبد يوناني بطراز بديع، و"رمز للأمل في عالم يسوده السلام"، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان هذا العرض الخفيف فقرة من مراسم أكبر اشتمل على زيارات أكثر من 20 رئيس دولة، وعرض لأعمال المصور البرازيلي سيباستياو سالفادو في مقر المنظمة.

وتشتهر اليونسكو، التي تأسست وسط رماد الحرب العالمية الثانية لحماية التراث الثقافي المشترك للبشرية كلها، باختيار المواقع الأثرية والتراثية وحمايتها، من جزر جالاباجوس إلى مقابر تمبكتو.

يشار إلى أن أودري أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، انتخبت مديرة عامة لليونيسكو لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع.