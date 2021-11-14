الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية من ثمانية محاور في سلسة جبال حمرين بديالى

أطلقت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم السبت، عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش.

موقع تابناك الإخباري_انقسمت المحاور الشمالية والشرقية أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول وال110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.

ونُفّذت العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط الارهابيين والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة.