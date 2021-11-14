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لافروف:

يجب التركيز على الإعداد للانتخابات في ليبيا وسنرد على خطوات الناتو والغرب غير الودية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الانتخابات في ليبيا يجب أن تجري بطريقة لا تترك أي شك في مصداقيتها، ويجب التركيز على الإعداد الجيد لها.
رمز الخبر: ۶۰۱۴۶
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف لافروف جاء في مؤتمر صحفي له على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2" لروسيا وفرنسا، ممثلين بوزراء الخارجية والدفاع من البلدين، امس الجمعة، في باريس.

وقال لافروف: "يجب التركيز ليس على موعد معين، وخاصة لأنه تم اختياره بشكل مفتعل إلى حد ما، بل يجب التركيز على الإعداد الجيد للعملية الانتخابية، بحيث لا تترك هذه الانتخابات لأحد فرصة للتشكيك فيها".

وشدد على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية في البلاد. وقال: "أعتقد أنه من المهم جدا، ونحن تحدثنا عن ذلك اليوم، ويجب أن تكون لدى كل القوى السياسية إمكانية ترشيح مرشحيها للمشاركة في تلك الانتخابات، بمن فيهم أنصار نظام معمر القذافي".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المقرر أن تجري في ليبيا يوم 24 ديسمبر.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستتخذ في حال الضرورة إجراءات ردا على خطوات غير ودية من قبل الناتو والغرب.

وأكد لافروف أن حلف الناتو والولايات المتحدة يواصلان سياسات "ردع روسيا"، وهذا يشمل "خطوات عدوانية إلى حد كبير تجاه بلادنا".

واردف: "كانت هناك أمثلة كثير على ذلك في الأيام الأخيرة، بما فيها انتشار القوات الإضافية في مياه البحر الأسود، وإرسال السفن الحربية بأعداد غير اعتيادية إلى المنطقة".

وأشار لافروف إلى أن قضايا الاستقرار الاستراتيجي تم بحثها خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2" لروسيا وفرنسا، بما في ذلك "في سياق انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة".

وتابع: "أكدنا عزمنا على مواصلة التمسك بالموقف المتزن، وعدم خلق مشاكل مفتعلة، لكننا سنرد بالطبع على الخطوات غير الودية التي سيتخذها الغرب، وسنرد بالمثل أو بإجراءات غير متناسبة في حال الضرورة".

 

         

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