بوتين: ليس لدينا ما نفعله حيال الأزمة بين بيلاروس وبولندا ولا حاجة للتصعيد في البحر الأسود

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه سيتحدث مع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بشأن تصريحات بلاده حول احتمالية تعليقها عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، مؤكدا أنها هذه المرة الأولى التي يسمع فيها ذلك.

وأوضح بوتين، في تصريحات تليفزيونية بثتها قناة "روسيا 24"، اليوم السبت، أنه سيتحدث مع رئيس بيلاروس بشأن التصريحات التي نشرتها بلاده حول احتمالية تعليقها لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا. وأوضح بوتين، "هذه هي المرة الأولى التي اسمع فيها هذه التصريحات، الرئيس البيلاروسي لم يشر إلى هذا مطلقا".

وحول أزمة المهاجرين، أكد بوتين، أن بلاده ليس لديها ما تفعله تجاه أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، لافتًا إلى أن الخطوط الجوية الروسية لم تنقل المتواجدين حاليا على حدود البلدين، ومشددا على أنه يجب أن يكون حل الأزمة مرضيا لجميع الأطراف. وقال بوتين، "أود أن يعرف الجميع، نحن لا علاقة لنا بأزمة المهاجرين، إنهم يواصلون محاولة تحميلنا بعض المسؤولية في أي مناسبة وفي بعض الأحيان دون مناسبة".

وأضاف أن "شركات الطيران لدينا لا تنقلهم (مهاجرون)، ولا تقوم شركة واحدة بذلك". وأوضح أنه "يجب إيجاد الحل لإرضاء بيلاروسيا والدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا وألمانيا ودول أخرى لأن أنظمة الرعاية الاجتماعية لديها في الواقع تحت ضغط". وأعرب بوتين عن أمله في أن "يساعد الاتصال المباشر بين قيادة بيلاروس والدول الأوروبية الكبرى في حل هذه المشاكل".

وفي ملف آخر، قال الرئيس الروسي إن الحديث عن إعداد بلاده لغزو أوكرانيا مثير للقلق، مضيفا أن لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود.

وأضاف بوتين: "الآن تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تدريبات غير مقررة، أريد أن أؤكد عليها، تدريبات غير مقررة في مياه البحر الأسود. ولم يتم تشكيل مجموعة سفن قوية فحسب، بل تم استخدام الطيران الاستراتيجي أيضًا في التدريبات". ولفت الى انه "يجب أن أقول إن وزارة دفاعنا اقترحت علينا أيضًا إجراء تدريبات غير مقررة في نفس المياه، لكنني أعتقد أن هذا غير معقول، وليس هناك حاجة لتصعيد التوترات هناك بشكل إضافي".

وتابع أن روسيا لن تفعل أي شيء أكثر من "مرافقة الطائرات والسفن الأجنبية". وقال إن التصريحات التي تحذر من استعدادات روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا "مثيرة للقلق"، مضيفا "لم أر هذه التصريحات المثيرة للقلق بعد، لكنني أعتقد أن ما قلته صحيح".

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها. وقالت واشنطن إنها مستعدة لدعم أوكرانيا ضد ما وصفته بالأنشطة الروسية "الخبيثة" بما في ذلك وعبر العقوبات، في وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.