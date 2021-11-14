وزير الخارجية: أمريكا ستدافع عنّا في وجه الصين

قال وزير خارجية اليابان الجديد يوشيماسا هاياشي إن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له خلال اتصال هاتفي ثبات التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان بما في ذلك الجزر الجنوبية التي تطالب بها الصين.

موقع تابناك الإخباري_اعلن وزير خارجية اليابان الجديد يوشيماسا هاياشي إن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له خلال اتصال هاتفي ثبات التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان بما في ذلك الجزر الجنوبية التي تطالب بها الصين.

وقال هاياشي للصحفيين اليوم السبت إن "الوزير بلينكن صرح بأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك تطبيق المادة الخامسة من المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية لجزر سينكاكو، لا يتزعزع".

وتقول المادة الخامسة من المعاهدة أن كلا من الطرفين يعترف بأن أي هجوم مسلح على الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية سيكون خطرا على سلامه وسلامته وأنه سيعمل على مواجهة الخطر المشترك.

وأوضح هاياشي إنه وبلينكن اتفقا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن هاياشي وبلينكن عارضا بشدة محاولات الصين أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي واتفقا على التعاون الوثيق بين الحليفين في الرد على القضايا المتعلقة بالصين.