الاعتصام المفتوح امام المنطقة الخضراء يتواصل وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم

يستمر الاعتصام المفتوح المعترض على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق لليوم الـ26 على التوالي.

موقع تابناك الإخباري_توافد العراقيون منذ صباح اليوم السبت إلى مكان الاعتثام المفتوح امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة، للمطالبة بتصحيح نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، التي يعتبرها المتظاهرون مزورة.

ومنذ أسابيع، يشهد العراق توترات سياسية على وقع رفض قوى الإطار التنسيقي للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يؤكدون إنها “مفبركة” ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وتضم “المنطقة الخضراء” مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية ومنازل كبار مسؤولي الدولة، بينهم مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لهجوم فجر الأحد في محاولة فاشلة لاغتياله.

والجمعة الماضية، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية، أسفرت عن استشهاد 3 متظاهرين وإصابة المئات.

ويعتصم أنصار قوى الإطار التنسيقي قرب المنطقة الخضراء منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.