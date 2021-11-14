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شهداء وجرحى في انفجار بمسجد بولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة

استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة عشر آخرون في انفجار وقع بمسجد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.
رمز الخبر: ۶۰۱۳۸
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_أدى انفجار هز مسجدا في ولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة امس إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، حسبما قال مصدر طبي.

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد، حيث ينشط تنظيم داعش الارهابي منذ استولت طالبان على السلطة في أغسطس/آب.

وفي السياق، صرح مسؤول في حركة طالبان "يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى". وأكد طبيب في مستشفى محلي القول امس انه "حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحا".

وكان تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، قد أعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وفي أحد آخر الهجمات، اقتحم ارهابيو داعش الشهر الجاري مستشفى كابول الوطني العسكري، حيث قتلوا 19 شخصًا على الأقل وأصابوا أكثر من 50 بجروح.

كما لقي أكثر من 120 شخصًا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم الارهابي في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة الشيعية.

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