الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلات بريطانية رافقت قاذفتين روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-160"، في رحلة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي وبحر الشمال.

موقع تابناك الإخباري_قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلات بريطانية رافقت قاذفتين روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-160"، في رحلة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي وبحر الشمال.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "رافقت مقاتلات يوروفايتر تايفون التابعة للقوات الجوية البريطانية حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين الروسيتين" في تلك المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من قمرة قيادة القاذفة الروسية "تو-160"، اقتراب المقاتلات البريطانية، وهي تتحرك في دورات متوازية، من القاذفتين الروسيتين. ولم تتجاوز المسافة عدة عشرات من الأمتار.

ويُظهر الفيديو أن المقاتلتين الروسيتين كانتا مسلحتين بصواريخ R-33 جو-جو.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، كانت مدة الرحلة حوالي 15 ساعة. وتم إعادة تزويد القاذفتين بالوقود جوا.

وأكدت الوزارة أن الطيران الروسي بعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والبحر الأسود، وبحر البلطيق، والمحيط الهادئ.

ويجري تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية والفضائية الروسية وفقا للقواعد الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي.