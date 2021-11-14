تقرير رصد القنوات العبرية 13-11-2021

التقرير الأول – القناة: 20

الانقلاب العسكري في السودان ليس سيئًا لإسرائيل

المذيعة: /الدكتور:

ــ (V.O) ــ المذيعة: لنتحدث عن السودان، حيث تتطور الأمور بسرعة. قوات الجيش أطلقت النار على تظاهرة وقتلت مواطنَيْن. وفي هذه الغضون هناك ضغطٌ متزايد من الولايات المتحدة، فيما بايدن يعلن ان الولايات المتحدة هي في جانب المتظاهرين. أذكر أنك قلت ان الانقلاب العسكري تحديدًا ليس سيئًا لإسرائيل – الولايات المتحدة في الجانب الآخر.

ــ (V.O) ــ الدكتور موطي كيدار (مستشرق، محلل القناة 20): اسمعي، إسرائيل هنا ليست الموضوع الأساسي. إنه انقلاب، أو صراع بين العسكريين وبين مستوى مدني ما. علامَ ولماذا – هناك 20 مليون سبب بما في ذلك إسرائيل. المستوى المدني أعلن انه ضد التقدّم في مفاوضات واتفاقات أبراهام مع إسرائيل، في مقابل المستوى العسكري الذي ينظر إلى هذا الأمر بإيجابية. حقيقة ان المستوى العسكري أزاح جانبًا المستوى المدني، هذا يُغضب الولايات المتحدة وربما دولًا إضافية في أوروبا. لكن من ناحية إسرائيل، فيما نحن غير منشغلين ليل نهار بهندسة دول عربية – ذات مرة حاولنا في لبنان ولم ننجح تحديدًا – ومن يأتِ أهلًا وسهلًا به ونحن نعمل معه قدر ما أمكن، وبداهةً مع المستوى العسكري من الأسهل لإسرائيل التقدّم في هذا المجال، خصوصًا مع البرهان الذي يسيطر على المستوى العسكري. أنظري، ممنوع التدخّل، وبالتأكيد ليس إطلاق تصريحات. يجب ان ننظر ونرى إلى أين تمضي الأمور، ورؤية كيفية الاندماج في هذا الأمر.

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التقرير الثاني – القناة: 12

لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في مهاجمة إيران

المذيع: /الدكتور: /المسؤول:

ــ (V.O) ــ المذيع: هل من الممكن ان الإيرانيين يفهمون الرياح التي تهب في واشنطن، أنهم ببساطة أقل تهديدًا من الخيار العسكري، ويسمحون لأنفسهم بالمزيد؟

ــ (V.O) ــ الدكتور راز تسيمت (خبير بالشؤون الإيرانية، معهد أبحاث الأمن القومي): اعتقد ان السؤال المركزي ليس فيما خص الخيار العسكري. لا اعتقد انهم يقدّرون في إيران حاليًا ان هناك خيار عسكري فعّال. الأميركيون، الذين ينسحبون حاليًا من الشرق الأوسط، غير معنيين بخيارٍ عسكري، وهذا واضح جدًا. وفيما خص خيارًا عسكريًا إسرائيليًا، أعتقد ان التقدير في إسرائيل، على الأقل حاليًا، هو ان إسرائيل لا زالت غير جاهزة لاستخدامه. لذلك، القرار في إيران حول ما إذا يعودون إلى الاتفاق النووي الأصلي، أو العودة أصلًا إلى المحادثات في فيينا، هذا القرار ليس نتيجة تقدير حيال خيارٍ عسكري بل الثمن، وخصوصًا الثمن الاقتصادي المفترض ان يدفعوه إذا استمر الوضع القائم ولم يعودوا إلى الاتفاق النووي الأصلي.

ــ (V.O) ــ المذيع: في إسرائيل كانوا ليُسرّون برسم الولايات المتحدة لخطٍ واضح متى تنوي ترك الدبلوماسية، وربما تُنجز العمل بدلًا عن إسرائيل؟ هذا لن يحصل.

ــ (V.O) ــ عراد نير (مسؤول قسم الأخبار الدولية): أولًا، بتقديري، كل هذا النقاش الذين نُجريه هنا حول الاستعدادات لهجومٍ عسكري فإن هدفه هو فتح النافذة الدبلوماسية على مصراعيها، ليس إغلاقها بل فتحها. أفترض ان إسرائيل كانت تريد ان يتجول أحدٌ ما مع هذه العصا، الولايات المتحدة وليس هي، وهذا سيكون أكثر إقناعًا. لكن الولايات المتحدة غير مستعدة على ما يبدو حتى لأن تهدد فما بالك بأن تشن هجومًا. رأيي هو انه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، ولا أريد هنا الدخول فيما إذا كان يجب شن هجومٍ أم لا، تهديد أو عدم التهديد – هذا بحثٌ آخر. إذا كان القرار الاستراتيجي هنا في إسرائيل بأنه يجب شن هجوم، لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها مصالح في كوريا الجنوبية أكثر بكثير مما هي عليه هنا.. كوريا الشمالية تسلّحت نوويًا. نفس الأمر الصين، الهند، باكستان. الولايات المتحدة تكلمت وتكلمت وتكلمت، أطلقت كلماتٍ جميلة في الأجواء، لكن في نهاية المطاف سمحت لهذه الدول بأن تصبح نووية. في الخلاصة، زعمتُ هذا سابقًا وأواصل زعم هذا الآن: برأيي، الخيار الأفضل لإسرائيل هو التوصل إلى اتفاقٍ ضمني مع الولايات المتحدة بأن إسرائيل يمكنها العمل مثلما ترى، ضمن حصولها على كافة الوسائل المطلوبة. أقدّر كثيرًا عضو الكنيست رام بن باراك، لكن إسرائيل لا يمكنها العمل في إيران من دون موافقة، ولو ضمنية، من الولايات المتحدة. كوننا في أيام حسابات الكلفة مقابل الجدوى، من الممكن ان الكلفة ستكون أعلى بكثير من الجدوى، وعندها سنكون بحاجة للولايات المتحدة.

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التقرير الثالث – القناة: كان

رسالة إسرائيلية من البحرين

المذيع: /المحلل:

ــ (V.O) ــ المذيع: ضابط إسرائيلي يُجري مقابلة مع صحيفة في إحدى دول الخليج، عمًن يدور الحديث بالضبط؟

ــ (V.O) ــ روعي شارون (محلل الشؤون العسكرية): اللواء طال كيلمان.. أولًا، إنه قائد جبهة إيران، قائد جبهة العمق وكل ما يرتبط باستعدادات إسرائيل حيال تهديد القنبلة النووية الإيرانية. وقد أجرى مقابلة مع صحيفة في البحرين. في الحقيقة، إنها المرة الأولى التي يُجري فيها ضابط في الجيش الإسرائيلي مقابلة مع صحيفة بحرينية، بمناسبة اتفاقات أبراهام. في الحقيقة، كل أهمية هذه المقابلة هي إجراءها. ضابط في الجيش الإسرائيلي، لواء في هيئة الأركان العامة، يُجري مقابلة مع صحيفة في البحرين، ويتحدث – بداهةً – عن التهديد الإيراني، وهذه هي وظيفته في الجيش الإسرائيلي.

ــ (V.O) ــ المذيعة: يوجّه رسالة واضحة.

ــ (V.O) ــ شارون: نعم. إنها نفس الرسائل التي توجهها إسرائيل. لكن عندما يُجري ضابط إسرائيلي مقابلة هناك، في صحيفة تصدر باللغة العربية، في البحرين، ويتحدث عن الحاجة إلى حشد محور معتدل ضد إيران، يضم إسرائيل والأردن ومصر والبحرين والإمارات، كل هذا المحور، ضد المحور الشيعي إيران – سورية – لبنان – كما قلنا، أهمية هذا هي في كونه رسالة لإيران. واللواء كيلمان يقول: نحن طبعًا نريد حلًا دبلوماسيًا للمشروع النووي الإيراني، لكن إذا لم يُفلح الخيار الدبلوماسي عندها الخيار العسكري على الطاولة. لكن يجب الاعتراف ان الوضع غير جيد، فيما إيران لا تتقدم نحو اتفاقٍ نووي. وبحكمة ما بعد وقوع الأمر، الجميع يقولون إنه كان من الخطأ الضغط على الأميركيين للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي هذه الغضون، الإيرانيون يسعون ويحثّون برنامجهم النووي. وهكذا، هذه المقابلة لطيفة لكن ما من سببٍ حاليًا للتفاؤل.

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التقرير الرابع – القناة: 20

حرب استنزاف على جبهة السايبر

المذيع: /الدكتور:

ــ (V.O) ــ المذيع: الكثير من التشويق على جبهة السايبر بين إسرائيل وإيران، وليس فقط اختراق مواقع إسرائيلية. رئيس جهاز الدفاع المدني في إيران اتّهم إسرائيل والولايات المتحدة بهجوم السايبر على محطات الوقود في إيران، رغم ان التحقيق لم ينتهِ بعد..

ــ (V.O) ــ الدكتور عيران ليرمان (نائب مستشار الأمن القومي سابقًا): الحقيقة هي انني لا أستطيع ان أؤكد او أنفي بكلمة أو بنصف كلمة ما يُزعم، لكن من الواضح اننا في نوع من معركة سايبر ناشطة بيننا وبين إيران. الإيرانيون متقدّمون جدًا في هذا المجال، وبالتأكيد لديهم نواة فاعلة وعدوانية جدًا.

ــ (V.O) ــ المذيع: هل يمكن أخذ ما تقوله خطوة إلى الأمام والقول ان جبهة الديجيتال، جبهة السايبر، أصبحت الجبهة المهيمنة في المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

ــ (V.O) ــ ليرمان: إنها واحدة من الجبهات. هناك أمور تحدث طوال الوقت، حتى في نفس البرنامج النووي، كذلك تحصل أمور في سورية، ليل نهار، وفي المدة الأخيرة حتى نهارًا. بالتأكيد يوجد هنا نوع من جبهة حرب استنزاف شبه نارية، ليس لها سابقة في تاريخنا وهي تجري بوسائل لا نعرفها. لكن يجب التذكير ان موضوع هجوم سايبر مهم في إيران كخيارٍ بين مسار العقوبات والدبلوماسية وبين مسار حربٍ شاملة ليس شيئًا جديدًا. بحسب الكثير من المصادر الأجنبية، كما يقولون، إسرائيل والولايات المتحدة تعاونتا بصورة كاملة حتى من أواخر ولاية بوش، وخلال السنوات الأولى من إدارة أوباما في برنامجٍ محدد لتفعيل دودة أُسميت "ستاكسنات". وكل هذا من أجل عرقلة وتشويش البرنامج النووي الإيراني.

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التقرير الخامس – القناة: 20

تعاون غير مسبوق بين الجيشين الاسرائيلي والاميركي

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: يستمر التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي. بعد القاذفة الأميركية التي مرّت مؤخرًا في سماء إسرائيل، قوة خاصة من المارينز ستتدرب مع قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي. ومع التفاصيل.

ــ (V.O) ــ هيلِل روزِن بيتون (مراسل الشؤون العسكرية والأمنية): قبل نحو ثلاثة أشهر أبحرت سفينة من الأسطول الخامس في الولايات المتحدة إلى سواحل إسرائيل، وطبعًا نفّذت عدة مهام للجيش الأميركي. أخيرًا رست في مرفأ إيلات، وهي حاملة مروحيات أميركية وستُجري في الأسبوعين القادمين عدة مناورات في إسرائيل، فيما جنود المارينز الذين على متنها، وعددهم حوالي 550، يتدربون في جنوب إسرائيل في هذه اللحظات. وهذه هي التفاصيل التي نكشفها الآن لأول مرة، من المتوقع ان تكون هناك تدريبات لقوات خاصة مشتركة، أميركية – إسرائيلية. الحديث عن سرية إسرائيلية تضم فريقًا من المارينز، وسرية من المارينز تضم فصيلًا من الجيش الإسرائيلي. كذلك على مستوى الكتيبة، ستتدرب سرية كاملة من الجيش الإسرائيلي وسرية كاملة من الجيش الأميركي. الحديث هنا عن تعاونٍ غير مسبوق وغير مألوف. من ناحية الوحدات التي أعلم انها تشارك في هذه المناورة، هناك مدرسة حرب المشاة، ومدرسة دورة قادة فصائل، ولواء الكوماندوس، ومدرسة مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع ان نرى احتلالًا وهميًا لمدينة مبنية في مركز القتال المديني في قاعدة التدريب "بتساليم". مناورة كبيرة جدًا، وبالفعل تعاون غير عادي وخاص جدًا بين الجيشين.

ــ (V.O) ــ المذيع: نعم، ويمكن القول انه توجد هنا إشارة ما لإيران.

ــ (V.O) ــ بيتون: يمكن بالتأكيد القول انها ربما إشارة لإيران، ولو انه علينا ان نقول بصراحة ان المسافة حاليًا بين هجومٍ محتمل في إيران وبين ما يجري على الأرض لا تزال بعيدة. وبجملة، في المسار الدبلوماسي لم تُستنفذ بعد كل الخطوات التي يحاولون فعلها مع سلطة الحكم في إيران. لا زال هناك من يطلب استنفاذ موضوع الاتفاق النووي من جديد.

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التقرير السادس – القناة: 12

مناورة الجبهة الداخلية: رسالة الى نصر الله

المعد : /اللواء:

ــ (V.O) ــ معد التقرير: قرب دمشق أخيرًا، بعد منتصف الليل بقليل، مهاجمة مخزن أسلحة. سورية اتّهمت إسرائيل بقصف الشحنة الإيرانية.

( T ) ــ اللواء أوري غوردين (قائد الجبهة الداخلية): إيران هي أحد التهديدات، إن لم تكن التهديد الاستراتيجي على دولة إسرائيل، وهي لا تستكين. نحن نعمل طوال الوقت، في كافة المناطق، من أجل تحسين الدفاع أيضًا، وكذلك منع القدرات عن الطرف الثاني.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: ست هجمات نُسبت لإسرائيل في سورية في غضون أسبوعين. معركة لا تتوقف لكبح التموضع الإيراني. وكل هجومٍ كهذا ينطوي على احتمال حرب.

( T ) ــ معد التقرير: لننظر للحظة شمالًا، ما يزيد عن 100 ألف قذيفة صاروخية، بعضها دقيقة بالفعل. هذا لم يكن.

أنظر، لستُ واثقًا من أن الجمهور في إسرائيل يفهم ما الذي يجري أو ما الذي سيجري إذا اندلعت يومًا معركة شمالية.

( T ) ــ غوردين: 2500 قذيفة صاروخية في اليوم، بعضها دقيق، بعضها يسقط عميقًا في المناطق المبنية في الجبهة الداخلية البعيدة لإسرائيل. هذه ستكون هجمة كبيرة جدًا. واعتقد ان هذا الأمر، حتى لو شرحناه، عندما يحصل هذا الشعور سيكون أقوى بكثير من فهمه.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: قائد الجبهة الداخلية التقيناه في ذروة مناورة الجبهة الداخلية الوطنية. إذا اندلعت معركة، الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي وجع رأسه.

( T ) ــ غوردين: هناك مجريات حدث سقوط قذيفة في مكانٍ ما، أو سلسلة قذائف، مجمل الأبعاد: إصابة المواصلات، وكيف يُلحق هذا الضرر بالطاقة، وكيف يلحق الضرر بالاتصالات، وكم عدد المصابين.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: وإذا كان هناك وجع رأس، عندها، الأكبر من بينها هو حزب الله.

( T ) ــ غوردين: الصراع مستمر، وهو يحصل طوال الوقت. اعتقد انه في هذه الغضون وضعنا الاستراتيجي، في هذا السياق، وميزان ردعنا وميزان قوتنا في المنطقة، قوي جدًا.

( T ) ــ معد التقرير: بالمناسبة، هل تعتقد ان نصر الله يفهم ما قلتَه للتو؟

( T ) ــ غوردين: اعتقد ان نصر الله يفهم جيدًا ما قلتُه الآن.

( T ) ــ معد التقرير: إنه يفهم قدراتنا لكن هو أيضًا طوّر قدرات. أي ان هذا ردع متبادل.

( T ) ــ غوردين: لا شك ان لأعدائنا قدرات مهمة، وهي موجّهة أيضًا إلى نقاط ضعفنا.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: استعداد جديد إضافي هو رفع منطاد يحمل رادارًا فريدًا في الشمال يهدف لاكتشاف صواريخ وطائرات مسيّرة انتحارية من سورية أو العراق أو لبنان. ومشروع "تحصينٌ للشمال" لبيني غانتس انطلق اليوم بكلفة 800 مليون شيكل.

( T ) ــ معد التقرير: هل أنت قلق مما تراه؟ من النواقص في التحصين..

( T ) ــ غوردين: هناك فجوات تحصين وسيكون هناك الكثير جدًا من فجوات التحصين في سنواتٍ طويلة قُدمًا، ووظيفتنا هي مساعدة المواطن أيضًا في العمل صحيحًا أيضًا في ظل هذه الفجوات. إيصال الإنذار إلى كل مواطن بعيد، توفير المياه، الكهرباء.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: ولكي يواصل الجيش الإسرائيلي القتال، إنه بحاجة لثقة الجمهور. المِنعة المدنية هي التي ستمكّن من طول نفس لصنّاع القرار.

( T ) ــ معد التقرير: هل هناك ثقة؟ أم تشعر انها تصدعت أو تضررت؟

( T ) ــ غوردين: احتماء مجمل الجبهة الداخلية مرهون كثيرًا جدًا بعمل المواطن الصغير، لنقل هذا، رغم انه ليس صغيرًا. طريقة عمله، المسؤولية الشخصية التي سيُبديها، مرهونة كثيرًا بثقته بمؤسستنا. عندما يعلم مواطن انه في خطر عندما يتلقى إنذارنا، ولذلك عليه فعل الصواب، هذا أمر مهم جدًا جدًا. ولذلك، دقة أنظمة إنذارنا مهمة جدًا. بذلنا جهودًا كثيرة في هذا.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: فيما في الخلفية جهود لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، احتمال التصعيد يتزايد. في الشمال، في الجنوب، وكلاء إيران قد يُدعون إلى عمل.

( T ) ــ معد التقرير: إذا فعّلوا حزب الله، الجبهة الداخلية ستتأثر فورًا.

( T ) ــ غوردين: لا يمكن القول: لحظة، نحن سنتعامل مع هؤلاء فقط الذين على حدودنا، ولا ننظر إلى العدو الذي يثير كل هذا الأمر هنا. ولذلك، نحن ملزمون بالنظر إلى هذا أيضًا، في السياق الهجومي وفي السياق الدفاعي على حد سواء.

ــ (V.O) ــ معد التقرير: مناورة الجبهة الداخلية هي الاستعداد في المقام الأول، لكنها أيضًا محاولة من إسرائيل لبث إشارة للجوار هنا: لا تتورطوا معنا.

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