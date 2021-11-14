الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021

•أولاً: أحداث

يديعوت: حماس أطلقت حوالي 5 صواريخ تجاه البحر من قطاع غزة، ومن المحتمل أن القبة الحديدية أطلقت صاروخ اعتراض تجاه أحد الصواريخ التي انزلقت تجاه الكيان.

المتحدث باسم الجيش: اسقاط طائرة بدون طيار، تتبع لحركة حماس، بعد أن أطلقت من غزة.

موقع واللاه: إطلاق نار نحو شاحنة قرب الخليل وانسحاب المنفذ دون وقوع إصابات.

إعلام عبري: اختفاء جندي غادر قاعدته العسكرية وقوات كبيرة من الجيش والشرطة تبحث عنه.

موقع كيباه: منذ بداية السنة العبرية (منذ 6 سبتمبر) وحتى اليوم: 9000 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية من الشرطة.

يديعوت: القبض على 78 تاجر سلاح اسرائيلي، بينهم مقاتل من غولاني وتلميذان يبلغان 13 عاماً فقط.

•ثانيًا: مواقف وآراء

‏ رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس.

ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش: إن توغل مفاجئ لقوات من حزب الله، "هو موضوع يقلقنا ويشغلنا جدا ونحن نعمل في هذا الموضوع في المستويين العلني والسري.

يوني بن مناحيم: طائرات مسيرة إيرانية متطورة، موجودة بالفعل في قطاع غزة.

صحيفة ميكور ريشون: وضع حماس للأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس صفقة تبادل الأسرى المقبلة يعني أن الصفقة على بعد سنوات ضوئية.

رئيس الأركان كوخافي: الجيش يسرّع خططه العملياتية واستعداده للتعامل مع إيران والتهديد النووي العسكري.

ضابط كبير في سلاح المدفعية: عدونا في غزة ولبنان يتطور، وعلينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة.

يديعوت: ‏تعيد حماس بناء قوتها، وتحاول إنتاج الصواريخ، وتسعى بشكل أساسي إلى إيجاد خطط هجومية جديدة.

رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في جيش العدو يحذر من سيناريو اضطراب في الداخل الفلسطيني.

•ثالثًا: إجراءات

جيروزاليم بوست عن ضابط إسرائيلي كبير: تل أبيب ستزيد الذخائر دقيقة التوجيه بسبب تنامي التهديدات.

قناة كان: إغلاق المجال الجوي في مرتفعات الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية، في أعقاب الهجوم على سوريا.

‏‏القناة 11: تدريبات مُشتركة للبحرية الإسرائيلية والأمريكية مع البحرين والإمارات في البحر الأحمر.

قناة كان: حاخام إسرائيلي زار السعودية مرتين، والتقى بسعوديين وتجول في الأسواق في إطار محاولة لتشكيل جالية يهودية في المملكة.

رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش: في الحرب المقبلة سنتجنب المرور بالمناطق العربية أثناء نقل المعدات اللوجستية والآليات لأنها ستتعرض لهجوم.

القناة 13: استقالة 3 من كبار قادة الموساد الذين يقودون مفاصل رئيسة في الجهاز بسبب خلافات مع الرئيس الجديد.

اعلام عبري: إحالة قانون تقييد فترة ولاية رئيس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للتشريع لتقييد ولايته بثماني سنوات.

موقع Ynet: الصناعات الجوية الإسرائيلية تطلق منظومة لاعتراض صواريخ مضادة للطائرات بواسطة أشعة إلكترونية.

يديعوت: لجنة الاقتصاد البرلمانية تناقش غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي في الكيان.

إسرائيل اليوم: إسرائيل تصادق على تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19؛ والخبراء يتوقعون صراعا طويلا لإقناع ذويهم.

مكان: قيادة المنطقة الجنوبية تقود برنامج "طريق النقب" بهدف خلق تعاون متبادل بين جنود الوحدات القيادية والمجتمع البدوي

إعداد:تابناك