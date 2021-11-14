النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

خلال مهرجان حاشد.. سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تكشف عن راجمات جديدة تحمل اسم القائد الشهيد بهاء أبو العطا، وذلك خلال مهرجان حاشد نظّمته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة في الذكرى الثانية لاغتيال القائد الشهيد بهاء أبو العطا.
رمز الخبر: ۶۰۱۲۶
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن راجمات جديدة تحمل اسم القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

وظهرت الراجمات خلال مهرجان حاشد نظّمته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة بحضور الآلاف من أنصارها في الذكرى الثانية لاغتيال القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

وكانت سرايا القدس نظّمت الخميس، عرضًا عسكريًا في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الاحتلال القيادي بهاء أبو العطا.

وجاب المئات من عناصر "سرايا القدس" شوارع متفرقة من مدينة غزة، وهم يحملون أسلحة مختلفة وصورا للقيادي أبو العطا.

وشهد العرض، مركبات تحمل قوات مختلفة من عناصر "السرايا"، من ضمنها وحدة الضفادع البشرية، ووحدة المشاة، ووحدة القناصة.

يذكر أن قوات الاحتلال اغتالت في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين ثاني عام 2019، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وقائد اركان المقاومة في فلسطين، بهاء أبو العطا وزوجته بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بصاروخ من طائرة صغيرة تعرف بـ"كواد كابتر".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المعتصمون يصعدون احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء
مقتل 5 محتجين برصاص الجيش السوداني
العثور على جثة مهاجر سوري وحرس الحدود يتهم بيلاروس بتدمير سياج حدودي مؤقت
تظاهرات ضخمة في الخرطوم ومدن أخرى في "مليونية الغضب"
الأمم المتحدة تجدد مهمتها في إفريقيا الوسطى بدون دعم روسي وصيني
تظاهرات في مدريد دعما للصحراء الغربية
أجنحة الشام تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار مينسك بسبب أزمة المهاجرين
 "هيومن رايتس" و"العفو الدولية" تدعوان لإطلاق سراح المحتجزين
الدفاع السورية تكرم قائد القوات الإيرانية في سوريا "جواد غفاري" بعد انتهاء خدمته في البلاد
جريمة إنسانية تهز لبنان... إهمال وضرب وتجويع في مركز للأمراض العقلية والعصبية
عبد اللهيان: التوصل إلى اتفاق في فيينا يتطلب رفع العقوبات بشكل فعال
زعيم تنظيم القاعدة في اليمن يؤكد قتاله أنصار الله في 11 جبهة
فرق إنقاذ تجهز مكان تجمع المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد
تخريج دفعة من المقاتلين الذين انسحبوا من صفوف التحالف ملتحقين بقوات الجيش واللجان الشعبية
حرائق متنقلة أكبرها في صور بسبب موجة الحر غير المعتادة في مثل هذه الأيام من السنة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
خلال مهرجان حاشد.. سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا
دايفد برنيع- الرئيس الثالث عشر للموساد
تقرير رصد القنوات العبرية 13-11-2021
البطش يحذر الاحتلال من شن أي هجوم ويؤكد أن صواريخ المقاومة جاهزة للدفاع عن المقدسات
الدبيبة: إجراء الانتخابات في موعدها هدف تاريخي لليبيا في المرحلة الحالية
اليمن .. الجيش و اللجان الشعبية تتقدم بالحديدة بعد انسحاب ميليشيات موالية للإمارات
مبعوث دولي: حكومة لبنان تعيش في عالم خيالي
ميركل: من المهم أن تقرر ليبيا مصيرها وتجري الانتخابات في موعدها المقرر
روسيا ترسل قاذفات نووية لتنفيذ مناورات دعماً لبيلاروس
مؤتمر باريس حول ليبيا يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويحذّر المعرقلين
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
المنفي: مخرجات المؤتمر تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات متزامنة
عضو نقابة أصحاب المحروقات: لا سقف لارتفاع الأسعار والمواطنون يحملون الدولة المسؤولية
بلينكن: قطر ستتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان