خلال مهرجان حاشد.. سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تكشف عن راجمات جديدة تحمل اسم القائد الشهيد بهاء أبو العطا، وذلك خلال مهرجان حاشد نظّمته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة في الذكرى الثانية لاغتيال القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

موقع تابناك الإخباري_كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن راجمات جديدة تحمل اسم القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

وظهرت الراجمات خلال مهرجان حاشد نظّمته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة بحضور الآلاف من أنصارها في الذكرى الثانية لاغتيال القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

وكانت سرايا القدس نظّمت الخميس، عرضًا عسكريًا في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الاحتلال القيادي بهاء أبو العطا.

وجاب المئات من عناصر "سرايا القدس" شوارع متفرقة من مدينة غزة، وهم يحملون أسلحة مختلفة وصورا للقيادي أبو العطا.

وشهد العرض، مركبات تحمل قوات مختلفة من عناصر "السرايا"، من ضمنها وحدة الضفادع البشرية، ووحدة المشاة، ووحدة القناصة.

يذكر أن قوات الاحتلال اغتالت في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين ثاني عام 2019، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وقائد اركان المقاومة في فلسطين، بهاء أبو العطا وزوجته بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بصاروخ من طائرة صغيرة تعرف بـ"كواد كابتر".